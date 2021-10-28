Üye Girişi
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali "Mirasın İzinde" - Son Dakika

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali "Mirasın İzinde"

28.10.2021 11:50
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında; 30 Ekim – 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Taksim Camii, Taksim Maksemi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mirasın İzinde" temasıyla geleneksel sanatlarımızdan ebru, taş baskı, kaligrafi ve hat branşlarında sergiler, söyleşiler, atölyeler, imza günleri ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde, 30 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'te, Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın konuşması ile başlayacak olan "Mirasın İzinde" programı, Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ziya Altan Elmas'ın konuşmasıyla sürecek. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmalarıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapılacak.

Sergiler, atölyeler, söyleşiler…

Cahide Erel, Günseli Kato, Gürcan Mavili, Hikmet Barutçugil, Mehmet Koçer, Savaş Çevik, Semih İrteş ve Şehnaz Biçer gibi geleneksel sanatların usta isimlerinin, geleneksel sanatlardan hat, ebru, tezhip, minyatür, çini, seramik, cilt ve kalemişi kullanılarak biçimlendirdiği eserleri Geleneğin Küpleri Sergisi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 'Mirasın İzinde'

Geleneksel Sanatlar Derneği'nin katkıları ile gerçekleşecek etkinlikler arasında Taksim Camii Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Selçuklu Sergisi, Taksim Camii Maksem girişinde gerçekleşecek Hû Heykeli ve İslam Mimarisinde Cami fotoğrafları sergileri yer alacak.

Sanatçı Levent Karaduman'ın 230 cm boyunda tamamen el işçiliğiyle, HÛ kelimesi merkezinde ürettiği eser; geleneksel sanat unsurlarını tablo ve levha formundan alıp güncel ve minimalist bir yaklaşımla heykele dönüştürmüş. Hû Heykel etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince her gün Elmas Altun ile hat, Rıdvan Özalp ile kaligrafi, Gülay Kıran ile taş baskı ve Uğur Taşatan ile ebru atölyeleri Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde gerçekleşecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 'Mirasın İzinde'

Üç mekânda, 15 gün boyunca geleneksel sanatlar

Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde sergilerin ve atölyelerin yanı sıra; 30 Ekim'de Aras Neftçi "İslam Mimarisinde Cami", 31 Ekim'de Abdullah Oğuzhanoğlu "İslam Mimarisinde Cami Tezyini", 1 Kasım'da Ahmet Akcan "Sanat Eserinde Telif Hakları", 6 Kasım'da İhsan Açık "Yeni Cami Tasarımları", 7 Kasım'da Prof. Dr. Safa Yeprem "Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarda Dini Müzik" ve 8 Kasım'da Muhammet Bayram "Sanat Faaliyetlerinde Vergilendirme" konularında söyleşiler yapılacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde,1-5 Kasım 2021 tarihleri aralığında, her gün 14:00 – 15:30 saatleri arasında " İstanbul'un Ustaları" belgeselleri izleyicilerle buluşacak. Uğur Taşatan, Zehra Çekin, Mamure Öz, Güvenç Güven, Nursen Güven, Ömer Faruk Şerifoğlu, Gürcan Mavili, Akın Kurt ve Semih İrteş konuk sanatçı olarak gösterim salonunda bulunacak, yorumları ile izleyicilere eşlik edecek.

Mirasın İzinde etkinliklerini beyoglukulturyolu.com sitesinden ve mobil uygulamadan takip etmek mümkün olacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Mirasın İzinde

Taksim Camii, Beyoğlu, İslam, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 'Mirasın İzinde' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor 11:18 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı 11:14 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Son Dakika Haberleri
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi         
12:00
"Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük         
11:58
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 12:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali "Mirasın İzinde" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement