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Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı

14.10.2021 17:44

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı UNICEF ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Kilis Belediyesi işbirliğinde Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı

UNICEF ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı

KİLİS - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Kilis Belediyesi işbirliğinde Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Tekye Mahallesindeki Canpolat Paşa Gençlik Merkezinin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Rehine de Dominicis ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan Canpolat Paşa Gençlik Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Kilis Belediyesi olarak birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış şehrin, tarihi dokusunun ön plana çıkarılmasını çok önemsediklerini ifade ederek, " Adeta bir tarih kenti olan Kilis'in her sokağını ve her caddesini işlenmemiş bir elmas olarak görüyor ve eş zamanlı olarak restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu eşsiz tarihi manzaraya baktığımızda, memleketimizin tarihi değerlerinin geleceğimize yön verme noktasında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu sebepledir ki bu tarihi mekanı geleceğimizin teminatı gençlerimize tahsis ediyoruz.2017 yılından bu yana gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik yaptığımız bu projelerde UNICEF ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu projeler kapsamında çocuk koruma, erken yaşta evlilikleri önleme, yönlendirme ve eğitim odaklı sosyal faaliyetleri bir arada yürütüyoruz. Kilis'imize ve hemşerilerimize birçok yönden fayda sağlayan bu iş birliğini daha da geliştirerek, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Rehine de Dominicis, Kilis'te olmaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Kilis Belediyesi ve UNICEF ile ortaklık 2017 yılına dayanmaktadır. Burada gerçekten çok zengin işbirliğini sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor olmaktan mutluyum. Bu işbirliği ve ortaklıktan 40 binden fazla kişiye ulaşıldı. Valiliğin liderliğinde çok güzlü desteğiyle belediye ile birlikte bir çok bakanlığın il Müdürlükleriyle birlikte koordinasyon sağlamaktayız. Bu işbirliği sayesinde çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Canpolat Paşa Gençlik Merkezi bu işbirliğinin en güçlü örneklerinden biridir" dedi

Vali Recep Soyürk'de, Kilis'te 425 tane tescilli bina bulunduğunu ifade ederek, "Bu bunun kadarda kıymetli eserlerimiz var. Bu güne kadar 425 tarihi eserin yarısından fazlası onarılmış, bir işlev verilmiş durumdadır. Bu binalar büğün yapımış değildir. Çok eski tarihten beri geliyor. Bir çok kişinin emeği vardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şehirimizi daha iyi tanıtabilmek için daha çok turist alabilmek için insanımızın gelirini attırabilme amacıyla çok uzan süreden beri çalışmalar var, o çalışmaları bizde devam ettiriyoruz. 37 tane sokağımızı belediyemiz projesini yaptı, bu sokaklar sokak sağlıklaştırması yapılarak, turizme kazandırılacak. Bu sokaklarda gezen insanlar, hem tarihi mekanları gezecek, gastoronomi şehri olan ilimizin yöresel yemeklerini tatma imkanı olacaktır" ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri Canpolat Paşa Gençlik Merkezinin gezdi.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı
Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı
Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı
Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Kilis Belediyesi, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı - Son Dakika


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