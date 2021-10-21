ÇDSO ile yarın sahne alacak genç piyanist İlyun Bürkev, hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile yarın sahne alacak olan 13 yaşındaki genç piyanist İlyun Bürkev, "Aslında yaptığım müziği insanlarla paylaşmak ve iyi mesajlar vermek istiyorum. Barışı ve iyiliği temsil etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Genç piyanist İlyun Bürkev, ÇDSO'nun yarın Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'ndaki konserin ikinci yarısında sahne alacak.

Bürkev, konser öncesi gazetecilere, 2 yıl önce de Çukurova Devlet Senfoni Orkestras ile beraber konser gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yarın da Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu seslendireceğini belirten Bürkev, şunları kaydetti:

"Bunu 13 yaşındayken yapacağım, bunun için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserin ardından Türkiye'de Galata Port'un açılışında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile beraber Mozart konçertonun birinci bölümünü ve orkestrayla beraber Türk Marşı'nı seslendireceğim. Galata Port çok büyük bir proje. Burada yer almaktan, sevgili çok değerli Rengim Gökmen'in eşliğiyle güzel bir projede yer almaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum."

Klasik müzikte en iyi yere gelerek konser piyanisti olmak istediğini vurgulayan Bürkev, "Aslında yaptığım müziği insanlarla paylaşmak ve iyi mesajlar vermek istiyorum. Barışı ve iyiliği temsil etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu da müzikle yapmak istiyorum. Kendimce besteler yapıyorum. Hiç beste eğitimi almadım ama kendimce besteler yapıyorum." diye konuştu.