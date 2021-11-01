Üye Girişi
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor - Son Dakika

Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

01.11.2021 11:22
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor.

İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor.

Grupta davul çalan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan, Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan ve avukat Eray Egemen Özkan'dan oluşan müzik grubu The Roctors, kentteki çeşitli mekanlarda konserler veriyor.

Repertuvarlarında Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarına yer veren grup, konserlerden elde ettiği gelirlerin tamamını, sağlık ve eğitimi desteklemek üzere bağışlıyor.

Grubun kurucusu Prof. Dr. Kutsal Turhan, AA muhabirine, lise yıllarında müziğe ilgisinin arttığını ancak üniversiteden mezun olana kadar bir grupta çalma fırsatı yakalayamadığını ifade etti.

Grupta klavye çalan kardeşi Uzman Dr. Soysal Turhan ile zaman zaman kayıt için stüdyoya girdiğini aktaran Prof. Dr. Turhan, kurdukları müzik grubuyla hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yaptıkları müzikle eğitim ve sağlık çalışmalarını destekledikleri için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Prof. Dr. Turhan, "Müzik yaparken keyifli zaman geçiriyoruz. 'Neden bir yerlere faydamız olmasın?' diye düşündük ve böyle başladık. Bundan sonra yapacağımız konserleri de olabildiğince yardım amaçlı ve tüm geliri bağışlanmak üzere yapmak istiyoruz." dedi.

Müziği çok sevdiğini aktaran Turhan, "Müziğin hobi olarak yapılması da çok keyifli. Bir şey insanın mesleği haline geldiğinde ve zorunluluk olduğunda, bazen keyfi o kadar fazla olmaya biliyor. Müzik insanın rahatlaması, ilişkiler kurabilmesi, kendini ifade edebilmesi için çok güzel bir yol ve yöntem. Biz müziği severek yapıyoruz ve bir yandan da gittikçe de tanınıyoruz. Her konserimize arkadaşlarımız geliyor ve hiç boş bırakmıyorlar. Konserlerden elde edilen tüm gelirin de sağlık ve eğitime destek için kullanılması bizi ayrıca çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Soysal Turhan, küçük yaşlardan itibaren piyano çaldığını, daha sonra gitara geçtiğini aktardı.

Müziği hep rahatlamak için yaptığını belirten Soysal Turhan, "Biz hiçbir zaman müziği bir gelir sağlamak için yapmadık, hep keyif için yaptık ama sonradan 'Bununla birilerine yardım da edebiliriz.' diye düşündük. Bize teklifler oldu, biz kimine teklif ettik ve bir şekilde yardım konserleri de yapmaya başladık. İnsanlara da katkımız olunca insana daha da keyif vermeye başlıyor ve daha motive ediyor." dedi.

Salgın sürecinin insanların kendilerine vakit ayırmaları ve uğraşı edinmeleri için bir fırsat olduğunu aktaran Turhan, "Grup olarak 'vaktim yok' bahanesini kabul etmiyoruz. Çünkü üyelerimiz doktor, cerrah, diş hekimi ve herkesin işi yoğun. Bir kalp damar cerrahından daha az vakti olabilecek birini çok az biliyorum. O nedenle 'vakit yaratamıyorum' bence bahane değil. Bunu istemek gerekiyor ve yapınca ne kadar kendilerine faydası olduğunu görecekler. Kesinlikle insanların bu şekilde bir uğraş bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

Çocuk diş hekimi Esin Güney de, 5-6 yaşlarında piyano çalarak başladığı müzik hayatını üniversite yıllarında da çeşitli gruplarda görev alarak sürdürdüğünü ve grup üyesi olan eşiyle de bu vesileyle tanıştığını anlattı.

Grupta 6 yıldır sahne aldığını belirten Güney, "Çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Zaten insanlara yardım etmenin hazzını yaşayan bir meslek grubuyuz ve bunu sadece gündüzleri değil de akşamları da yapabilmek büyük keyif. Yani hobimizden insanlara yardım eden bir sonuç çıkması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Konser verilecek kitleye göre repertuvarın değiştiğini anlatan Güney, "Türkçe, yabancı, pop ve rock müzikler de repertuvarımızda var. Biz kendi ruhumuzu beslemek ve mutlu etmek için bu yola çıkmıştık ki baktık insanların hayatına dokunup onları da mutlu edebiliyoruz. Çocuklar, öğrenciler ve hastalar için bir şeyler yapabiliyoruz. Yani sadece gündüz iş yaşantımızda değil kendimizin hobi olarak yaptığımız işle de insanlara dokunabiliyoruz. Aslında amacımız bu, kendimizi mutlu ederken insanları da mutlu etmek." diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahisi, Müzik, İzmir, Kalp, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç 11:05 Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi 10:57 Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor 10:49 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim 09:59 Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:23 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
09:53 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi
Berdan Mardini'nin konserinde dolarlar havada uçuştu! Hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde dolarlar havada uçuştu! Hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:13
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe         
11:00
Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor         
10:55
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor         
10:20
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:56
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti         
09:25
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 11:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement