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Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı - Son Dakika

Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı

07.10.2021 13:41
Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı

Hepsiburada'nın yeni sanat platformu SanatBurada, özel bir sergiyle Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Hepsiburada'nın yeni sanat platformu SanatBurada, özel bir sergiyle Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

5-10 Ekim tarihleri arasındaki etkinlikleri için Tersane İstanbul'da kapılarını açan 16. Contemporary İstanbul'da (CI), Hepsiburada ile CI'nin uzun süreli iş birliğinin ilk adımı da atıldı. Bu bağlamda Contemporary Istanbul, Hepsiburada'nın sanata ve sanatseverlere yönelik yeni platformu SanatBurada'nın Akrasia temalı sergisine de ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü CI Vakfı ekibinin üstlendiği, fiziksel olarak Tersane İstanbul'da olamayan sanatseverlerin de SanatBurada platformu üzerinden gezebildiği ve dilediği eserleri satın alabildiği sergide, 14 kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

Satın alınan eserlerin HepsiJet kalitesi ve güvenliği ile yeni sahiplerine ulaştırıldığı sergiden elde edilen gelir ise, otizmli çocuklar için yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak.

ELDE EDİLEN GELİR TOHUM OTİZM VAKFI'NA AKTARILACAK

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Hepsiburada ile bu sergiyle ilk adımını attıkları uzun süreli iş birliğine yönelik şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde dijitalleşerek ve genişleyerek büyümesi izlenen sanat pazarı, kaçınılmaz olarak genç kitlelerin de öncelikli ilgi alanları arasına girecektir. Sanat ve sanat ekonomisinin dijitalleşme gelişiminin izlenmesi için birlikte bir planlama sürecini başlatmak amacı ile iş birliği yapma anlayışını benimsedik. Bununla birlikte, iş birliğimizin temelini sanatta dijitalleşme olarak belirlemiş olsak da Hepsiburada ile birlikte Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak, Tersane İstanbul'da 5-10 Ekim arasında kapılarını açan 16. Contemporary İstanbul'da, Contemporary Istanbul Vakfı'nın düzenlediği ve küratörlüğünü Ayça Okay'ın yaptığı sergide 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia sergisini gerçekleştirdik. Sergiden elde edilecek gelirin Otizmli çocuklar için yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış Tohum Otizm Vakfı'na aktarılacak olmasından da son derece mutluyuz."

PROGRAMDA 23 BİN KADIN GİRİŞİMCİ VE 65 KADIN KOOPERATİFİ YER ALIYOR

Hepsiburada İŞ Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, Hepsiburada'nın yeni oluşturduğu SanatBurada platformunu sanatseverlerle ilk kez Contemporary İstanbul bünyesinde buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Üretim ekosisteminin geliştirilmesi, kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve girişimcilerin dijital dönüşümlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli katkılar sağlamayı misyon ediniyoruz. Teknoloji gücünü, toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyoruz. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımızda, 23 bin girişimci kadın ve 65 kadın kooperatifimiz yer alıyor. Yeni kurduğumuz SanatBurada platformuyla ise, sanatın dijital dönüşümüne ve bu yolla sanatın geniş kitleler ile buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. SanatBurada ile sanat eserleri Hepsiburada kolaylığı ile satın alınabiliyor ve HepsiJet kalitesive güvencesiyle sanat severlere ulaştırılıyor. SanatBurada'nın, Contemporary İstanbul'un küratörlüğünde ev sahipliği yaptığı ilk serginin tamamen kadın sanatçıların eserlerinden oluşması ve elde edilecek gelirle otizimli bireylerimizin sanat yoluyla gelişimine katkı sağlanacak olması, sanatın ve Hepsiburada'nın kapsayıcı yaklaşımını simgelemesi adına özel bir anlam taşıyor" dedi.

"SANATIN DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNA EŞLİK ETMEK HEYECAN VERİCİ"

Etkinliğe ve iş birliklerine dair mutluluklarını dile getiren Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkanı Mine Narin, "Sanatın dijitalleşme yolculuğuna eşlik etmek büyük heyecan verici. Her yıl büyük kitleleri çatısı altında buluşturan Contemporary İstanbul çatısı altında bulunmaktan ve vakfımıza sağlayacağı katma değer için Hepsiburada'ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SANAL OLARAK DA İZLENEBİLİYOR

Tersane İstanbul'da, 16. Contemporary İstanbul dahilinde kapılarını sanatseverlere açan Arkasia Sergisi'nde şu kadın sanatçılar eserler hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Azade Koker, Begüm Yamanlar, Belkis Balpınar, Devran Mursaloğlu, Ebru Döşekçi, Ebru Uygun, Efsun Erkılıç, Günnur Ozsoy, Gamze Kopuz, Hayal İncedoğan, Jennifer İpekel, Neriman Polat, Şerife Bilgili Ercantürk, Şükran Moral."

Contemporary İstanbul sergi alanında fiziksel olarak gezilebilen sergi, aynı zamanda SanatBurada platformu üzerinden de dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, milyonlarca Hepsiburada müşterisi tarafından sanal olarak izlenebiliyor. Sanatseverler, eserleri hem sergi alanında hem de SanatBurada platformu üzerinde inceleyerek 10 bin TL ile 200 bin arasında değişen fiyatlarla satın alabiliyor.


Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı
Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı
Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı
Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı

Hepsiburada, İstanbul, Tohum, Otizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Contemporary İstanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adımı atıldı - Son Dakika
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