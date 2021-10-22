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İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak - Son Dakika

İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak

22.10.2021 21:34

İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak Aksaray'da, hazırlanan proje kapsamında Amerika, İngiltere ve İspanya'dan gelen 28 kişilik sanat ekibi, ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyük kazı alanını gezdi.

İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak

AKSARAY - Aksaray'da, hazırlanan proje kapsamında Amerika, İngiltere ve İspanya'dan gelen 28 kişilik sanat ekibi, ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyük kazı alanını gezdi. Sanat ekibi, buradan esinlenerek oluşturacakları eserleri yurtiçi ve yurt dışında sergileyerek Aşıklı Höyük'ün tanıtımına katkı sağlayacak.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyü'nde 10 bin 500 yıl öncesine dayanan tarihi ile Orta Anadolu'nun en eski yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'te 32 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, tanıtımla ilgili de çeşitli projeler hazırlanıyor. Aşıklı Höyük ile ilgili çeşitli konularda çalışmalar yapmak üzere kurulan Aşıklı Höyük Dostları Derneği tarafından Avrupa Birliği'ne "Sanat ve Arkeoloji ile Kültürlerarası Diyalog Projesi" sunuldu. Avrupa Birliği tarafından finansal desteklerle kabul edilen proje kapsamında Amerika, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden davet edilen 28 kişilik arkeolojik sanat ekibine disiplinli araştırma izni verildi. Aşıklı Höyük'te başta arkeolojik kazılar olmak üzere restorasyon, koruma ve bilimsel faaliyetlerin destekleneceği projede, sanat ekibinin resim, fotoğraf, kısa film ve heykel çalışması yapacağı belirtildi. Proje kapsamında sanat ekibine hem kazı hem de tanıtım gezisi düzenlendi. Sanat ekibi 2022 Şubat ayında İstanbul, İspanya'nın Barcelona ve İskoçya'nın Dundee kentlerinde düzenlenecek olan sanat sergilerinde Aşıklı Höyük'ü anlatmak için kazı alanında anlatılanları tek tek not alıp, fotoğraf makineleri ve kameralarla görüntüledi. Avrupa Birliği'nden 1 Nisan 2021 tarihinde onay alan tanıtım projesindeki çalışmaların 15 aylık süre zarfında tamamlanması bekleniyor. Belirli aralıklarla Aksaray'a gelen sanat ekibinin Aşıklı Höyük'ten esinlenerek hazırlayacağı eserler 15 aylık sürecin ardından proje ortakları İstanbul Üniversitesi, Barcelona Özerk Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi tarafından uluslararası sergiye çıkacak. Proje kapsamında yapılacak sergide ortak bir dil kullanılarak Aşıklı anlatılacak.

"Daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz"

Aşıklı Höyüğün Orta Anadolu'nun en eski yerleşim yeri ve 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Aşıklı Höyük Dostları Derneği Başkanı Ferhat Boratav, "Bin yıl boyunca insanlar yaşamış burada ve insanların avcı toplayıcı düzenden yerleşik tarım düzenine geçişinin hemen hemen her aşamasını burada görebiliyoruz. O yüzden bir arkeolojik yerleşim yeri olarak çok önemli bir yer. 30 yıldır araştırılıyor, kazılıyor ve değerlendiriliyor. Biz dernek olarak burayı destelemek, daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Bir sergi hazırlığı içerisindeyiz. Şubat ayında İstanbul'da açılacak. Bugün burada hem arkeoloji ile kültürel mirasla ilgilenen arkadaşlarımız var hem de sanatla, güncel sanatla ilgilenen arkadaşlarımız var. Hem Aşıklı Höyüğü tanıtmak hem de sergi hazırlıkları ile ilgili bilgi vermek için buradayız" dedi.

"Aşıklı Höyük kazı alanı, kazı alanından elde edilen buluntular ve bu uygarlığın ortaya koymuş olduğu malzemeler bize ilham verecek" diyen sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu, "Aşıklı Höyük halkı, burada oluşan kültür oldukça ilginç sonuçlara sahiptir. İlk beyin ameliyatının yapılması, ilk hayvanın evcilleştirilmesi gibi tüm bu buluntular ışığında Aşıklı Höyükteki insanların yaşamı, buluntularından aldığımız ilhamla bizler bir sanatçı ekibi oluşturduk. Uluslararası bir sanatçı ekibiyiz. Sanatçıların bu bilimsel verilerden aldıkları ilhamla yapacakları sanat eserlerini işte bunların içerisinde resimler, videolar, kısa filmler, dijital çalışmalar olacak. Biz bunları ilk önce İstanbul ardından Dundee ve Barcelona'da sergilemeyi, umarız bir de bunun Londra ayağı olacak. En büyük hayalimiz de en sonunda bu serginin Aksaray'da sona ermesi olacak. Bizim projemiz bundan oluşmakta diyebilirim" diye konuştu.

İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak
İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak
İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak
İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak

Amerika Birleşik Devletleri, England, İspanya, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İlklerin köyü 'Aşıklı Höyük' sanat eserleri ile tanıtılacak - Son Dakika


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