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Rumkale Cam Terası hizmete açıldı - Son Dakika

Rumkale Cam Terası hizmete açıldı

01.11.2021 11:21

Rumkale Cam Terası hizmete açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nın olağanüstü doğal güzelliğiyle Türkiye'deki örneklerine göre fark oluşturacağını söyledi.

Rumkale Cam Terası hizmete açıldı

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nın olağanüstü doğal güzelliğiyle Türkiye'deki örneklerine göre fark oluşturacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde inşası tamamlanan Rumkale Cam Terası'nı gezdi. Gezide, Alpaslan'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da bulundu.

"Tanıtımı iyi yaparsak dünyanın her yerinden Rumkale'ye insan gelecek"

Bakan Alpaslan, Rumkale'deki incelemeler sonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, söz konusu cam terası çok beğendiğini belirtti. Kovid-19 salgını sonrası deniz turizmin yanında inanç, gastronomi ve kültür turizme olan ilginin daha da arttığını dile getiren Alpaslan, "Gaziantep ve bölge başta olmak üzere kültür, doğa, inanç, gastronomi alanını çok daha geliştirerek, Türkiye'nin turizm potansiyelini çok daha üst düzeye çıkartacağız. Cam teras tesisini hem kente hem de Türkiye'ye kazandırıyoruz. Bu tesisin de tanıtımın çok daha iyi yaparsak Türkiye ve dünyanın her yerinde buraya insan gelecek. Böylelikle Türkiye ve kent kazanacaktır. Türkiye'deki cam teraslar her biri birbirinden güzel. Projeleriyle yapımlarıyla onaydan geçmeden yapılamıyor. Her biri çok güzel ama Rumkale'yi farklı kılan olağanüstü doğa güzelliği ve Fırat'ın güzellikleri burada" dedi.

"Şahin, keyif ve keşif için Rumkale'yi gösterdi"

Fatma Şahin ise Rumkale'de ki eşsiz güzelliğin insanların rahat görmesi ve tadını çıkarması amacıyla yürüttükleri tesisleşmenin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Şahin, Rumkale'de büyük bir tarih ve medeniyetin bulunduğuna dikkati çekerek, "Rumkale'deki güzellikleri dünyaya anlatmak istiyoruz. Tesisleri artık tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte daha fazla buraya tanıtarak herkesin buraya gelmesini sağlayacağız. Şehirlerin yarışma devri bitti, bölgesel kalkınma var. Bütün Fırat'ta herkesin birbiriyle elindekilerini paylaşma durumu var. O yüzden keyif almak istiyorsan, keşif yapmak istiyorsan Fırat'a geleceksin" diye konuştu.

Rumkale Cam Terası hizmete açıldı
Rumkale Cam Terası hizmete açıldı
Rumkale Cam Terası hizmete açıldı
Rumkale Cam Terası hizmete açıldı

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Rumkale Cam Terası hizmete açıldı - Son Dakika


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