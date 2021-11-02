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ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar - Son Dakika

ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar

02.11.2021 12:09

Amerika'da yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu Türk hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için toplanan yardımları, 1200 kilometre pedal çevirerek ulaştıran bisikletçiler, güzergahlarını "Tarihin sıfır noktası" olarak...

Amerika'da yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu Türk hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için toplanan yardımları, 1200 kilometre pedal çevirerek ulaştıran bisikletçiler, güzergahlarını "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de tamamladı.

Merkezi ABD'de bulunan ve Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu Türk ailelerin destek verdiği Aziz-Gwen Sancar Vakfı, Türkiye'ye Yardım Köprüsü Vakfı (Bridge TO Türkiye Fund) ile Türkiye Bisikletliler Derneği, Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye'deki hayırseverlerin katkısıyla Akdeniz kıyılarında bisiklet turu organize edildi.

Antalya'da başlayan tur kapsamında, 8 kişilik bisikletli grup, önce Kıbrıs'a ardından da Şanlıurfa'ya kadar 1200 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören 30 çocuğa bisiklet hediye eden grup, Kıbrıs'ta da yuvada kalan 20 çocuğa tablet dağıttı.

Hatay kırsalındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan grup, organizasyon kapsamında köy okullarına yönelik yaklaşık 15 bin dolar yardım yapmayı hedefliyor.

14 gün süren tur, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ören yerinde tamamlandı. Bisikletli grup, burada ören yerini gezip, çevrelerinde bulunan ziyaretçilere turları hakkında bilgi verdi.

Köy okullarında bot, mont ve tablet dağıtıldı

Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, AA muhabirine, daha önce Karadeniz ve Ege kıyılarında düzenledikleri turun üçüncüsünü Akdeniz kıyılarında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hobilerini sosyal sorumlulukla birleştirdiklerini vurgulayan Suyabatmaz, "Türkiye'deki köy çocuklarına yardım kampanyası için bisiklet turu düzenledik. 2015 yılında Karadeniz'de, 2017 yılında Ege kıyılarında düzenlediğimiz turu 2021'de de Akdeniz kıyılarında gerçekleştirdik. Antalya'dan Göbeklitepe'ye Kıbrıs'da dahil olmak üzere 14 gün pedal çevirdik. Tur boyunca da Amerika'da yaşayan Türklerin yardımlarını güzergahta dağıttık. Toplanan bağışlarla köy okullarındaki çocuklara bot, mont ve tablet hediye edilmeye devam edilecek. Bunun için 1200 kilometre pedal çevirdik ve Göbeklitepe'de turumuzu tamamladık." diye konuştu.

Aziz-Gwen Sancar Vakfı Başkanı Bülent Ender de çok keyifli bir tur gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir tecrübe edindiklerini anlatan Ender, "Yaklaşık 50 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Yardımlaşma kampanyamız fon üzerinden gerçekleşiyor. Amerika'ya göç eden Türk ailelerin katkısıyla orada para topluyor, o yardımları Türkiye'deki hayır kurumlarına aktarıyoruz." dedi.

"Geceleri çalışıp gündüzleri bisiklet sürdüm"

Grup üyelerinden analist Nihat Çubukçu ise organizasyon için Amerika'dan geldiğini söyledi.

Uluslararası risk değerlendirme şirketinde yönetici olan ve gelen raporları internet üzerinden değerlendiren, geceleri çevrim içi toplantılara katılan Çubukçu, kampanya kapsamında Kovid-19 nedeniyle eğitime erişimde sıkıntı yaşayan çocuklara tablet dağıtmayı öncelikli hedef olarak koyduklarını anlattı.

Çubukçu, "Grubumuzun yaş ortalaması 53. Aramızdaki profesyonel bisiklet süren arkadaşlarımız, güzergah boyunca tecrübeleriyle bize yarar sağladı. Hepimiz çalışan iş güç sahibi insanlarız, yol boyunca geçeleri çalışıp gündüzleri bisiklet sürdüm. İşlerimizden izin alıp bu turu gerçekleştirdik. Çok güzel organizasyon oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Türk, Aziz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Hayırseverlerin yardımlarını çocuklara 1200 kilometre pedal çevirerek dağıttılar - Son Dakika


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