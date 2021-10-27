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Video izleyerek yapmayı öğrendiği örgü oyuncaklarla aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Video izleyerek yapmayı öğrendiği örgü oyuncaklarla aile bütçesine katkı sağlıyor

27.10.2021 11:09
Video izleyerek yapmayı öğrendiği örgü oyuncaklarla aile bütçesine katkı sağlıyor

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki bir köyde yaşayan Derya Kaytan (35), internetteki videoları izleyerek yaptığı örgü oyuncakları, sosyal paylaşım platformları aracılığıyla satıp, ailesinin bütçesine katkı sağlıyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki bir köyde yaşayan Derya Kaytan (35), internetteki videoları izleyerek yaptığı örgü oyuncakları, sosyal paylaşım platformları aracılığıyla satıp, ailesinin bütçesine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı 180 nüfuslu Koyunlu köyünde ailesiyle yaşayan Kaytan, gündelik ev işlerini yaptıktan sonra bölgedeki seralarda çalışıyor.

Kaytan, evdeki ve seradaki işlerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için özellikle Doğu ve Uzak Doğu geleneklerine ait el sanatlarından olan ve örgü tekniğiyle oyuncak yapımında kullanılan amigurumiyi öğrenmeye karar verdi.

İnternette izlediği videolarla amigurumi tekniğini öğrenen Kaytan'ın yaptığı bebekler, hayvan figürleri ve anahtarlıklar sosyal paylaşım platformlarındaki takipçileri ve yakınları tarafından beğeniliyor.

"Oyuncakları organik iple yapıyorum"

Derya Kaytan, AA muhabirine, amigurumi tekniğiyle oyuncak yapmaya geçen yıl ramazan ayında başladığını söyledi.

Köydeki 4 dönümlük serada çalıştığını aktaran Kaytan, şöyle konuştu:

"Domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştiriyorum. Akşam eve gelince de evin işini yaptıktan sonra oyuncaklarla uğraşıyorum. Yoruluyorum ama oyuncak yapmayı sevdiğim için bana iyi geliyor. Gece boyunca örüyorum. Oyuncakları organik iple yapıyorum. Çocukların sağlığı için bunu tercih ediyorum. Elyaf olarak da boncuk elyaf kullanıyorum. Yaptığım figürlerin büyüklüğüne göre tamamlanma süreleri değişiyor. Büyük oyuncaklar 6-7 günümü alırken bir anahtarlığı bir günde örüyorum."

Kaytan, ailesine oyuncakların satışından katkı sağlamaya çalıştığını, ürünlerini 35 ila 250 liradan sattığını söyleyerek, "Sosyal paylaşım platformları sayesinde çevreme çok satış yaptım. Adana'dan ulaşan bir kişiye yaptığım oyuncaktan sattım. İstek, talep olursa bu işi büyütmeyi düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir iş." dedi.

"Şu anda oğlum onun yaptığı oyuncaklarla severek oynuyor"

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal da evinde ziyaret ettiği Kaytan'ın amigurumiyi kendi çabasıyla öğrenmiş olmasını takdirle karşıladığını belirterek,"Oğlum onun yaptığı oyuncaklarla severek oynuyor. Sosyal medya sayesinde Türkiye'nin başka bir ucundaki insanlara ulaşıp satış da yapabiliyor. Köyümüzde yaşayan çok tatlı bir kızımız. Ben herkesi ona destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ise yöredeki kadınlarının hünerli olduğunun altını çizerek, "Onun bu ürünlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. İlçemize gelen misafirlere hediyelik eşya olarak verebiliriz." diye konuştu.

Köy muhtarı Gürol Emir de Kaytan'ın köyün en çalışkan gençlerinden biri olduğunu belirterek, "Hamarattır. Ailesine katkı için bu şekilde oyuncaklar örüyor. Aynı zamanda serada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzak Doğu, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Video izleyerek yapmayı öğrendiği örgü oyuncaklarla aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


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