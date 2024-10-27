Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Tanıtım Günlerinde' buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Tanıtım Günlerinde' buluştu

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Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Tanıtım Günlerinde' buluştu Hatay tanıtım günleri Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleşti Kağıthane Belediyesi tarafından, Hasbahçe'de düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri ile Hatay'ın kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbullularla buluştu.

27.10.2024 17:17  Güncelleme: 17:23
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Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Tanıtım Günlerinde' buluştu

Hatay tanıtım günleri Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleşti

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından, Hasbahçe'de düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri ile Hatay'ın kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbullularla buluştu. 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte renkli gösteriler, eşsiz tatlar ve zengin kültürel performanslarla ziyaretçilere keyifli anlar sundu.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hatay'ın benzersiz tarihi, kültürel ve gastronomik mirasını İstanbullularla buluşturmak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu iş birliğiyle 24-27 Ekim tarihleri arasında Hasbahçe'de gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde İstanbullular, dört gün boyunca Hatay'ın kültürünü görme ve yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Tanıtım günleri boyunca Hatay'ın el sanatlarından, doğal güzelliklerine, kültürel mirasından unutulmaz tatlarına kadar birçok unsur İstanbulluların beğenisine sunuldu. Ayrıca Hatay'ın yerel müzikleri eşliğinde el sanatları ve yöresel ürünler de sergilendi.

"6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremden etkilenen esnaflarımız da burada"

Etkinliklerin açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Hatay'a selam olsun, Hatay'ı çok seviyoruz. Hepimiz hoş geldiniz. Kağıthanemiz de Sivaslı ve Giresunlu hemşerilerimiz ile birlikteydik. Bugün de Hataylılar ile özel lezzetler günlerinde birlikteyiz. Önümüzdeki hafta Bitlisli hemşerilerimiz ile ondan sonra da Kastamonulu hemşerilerimizle beraber olacağız. Özellikle geçen yıl 6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremden etkilenen esnaflarımız da burada. Bu etkinliğimiz ile onları da desteklemiş oluyoruz. Bugün de kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Hatay'da ki deprem konutlarını teslim ediyor. Katılımınız için teşekkür ederim" dedi.

"Burada kendi markamızı, Hatay'ın kendi ürünü, dibek kahvesini tanıtıyoruz"

Etkinliğe esnaf olarak katılan Emrah Kovan, "Öncelikle Kağıthane Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bizi, Hatayı İstanbul'a getirdiği için, bizleri buraya çağırıp, memleketlilerimiz ile buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Biz burada kendi markamızı, Hatay'ın kendi ürünü, dibek kahvesini tanıtıyoruz. Süt ve şeker kullanmıyoruz sadece suyla ve kahveyle yapıyoruz. Türk kahvesi gibi kaynatıp karıştırıyoruz. İçerisinde katkı maddesi yoktur ve yedi karışımdır. Süt ve şekere karşıyız. Kimseye de önermiyoruz. Hataylıları, Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona bekliyoruz" dedi.

"Hatay'ın bütün ilçelerine ait ürünlerimiz var"

Etkinliğe esnaf olarak katılan İnayet Göktaş ise, "Kağıthane Belediyesi tarafından davet üzerine geldik. Biz de davete icabet ettik. Antakya yemeklerini ve Antakya kültürünü tanıtmaya geldik. Hatay'ın bütün ilçelerine ait ürünlerimiz var. Standımız oldukça zengin. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz efendim. Hatay sevenleri, herkesi bekliyoruz buraya" diye konuştu.

Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen \'Hatay Tanıtım Günlerinde\' buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hataylılar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Tanıtım Günlerinde' buluştu - Son Dakika

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