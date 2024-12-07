Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri Başladı

Hz. Mevlana\'nın 751\'inci Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri Başladı

Konya'da düzenlenen Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, sema gösterisi ve çeşitli sanatsal etkinliklerle başladı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve konserle devam etti. Etkinlikler, 17 Aralık'a kadar sürecek.

07.12.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
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SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konya'da her yıl 7- 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'Muhabbet Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde sema gösterisi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sema gösterisinden önce Kur'an-ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Mahmut Erol Kılıç da Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'yi anlattı. Davetlilerin büyük ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi.

'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.

Kaynak: DHA

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