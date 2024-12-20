İnci Taneleri'nde Gerilim ve Savaş Anları - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnci Taneleri'nde Gerilim ve Savaş Anları

İnci Taneleri\'nde Gerilim ve Savaş Anları

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, son bölümünde yüksek tempolu sahneleri ve dramatik gelişmeleriyle dikkat çekti. Aleyna'nın kaçırılması ve Cihan'ın olayların ortasında kalması, dizinin heyecanını artırdı. İki grup arasında kadınlar üzerinden yapılan pazarlıklar sırasında silahların patlaması, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

20.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:18
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KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, son bölümüyle çok konuşuldu. Dizi reytinglerin zirvesine otururken çarpıcı diyalogları ve dramatik sahneleriyle sosyal medyada da gündem oldu. Hesapların açık görüldüğü dizide Aleyna'nın kaçırılması ve Cihan'ın Necmi'yle içine düştüğü durum Azem'i bir hayli rahatsız etti. Necmi, Elif'i Reyyaz'a karşı kullanmak isteyince iki taraf arasında tansiyon iyice arttı. Reyyaz, Necmi'nin takas teklifini kabul etti ve buluşma gerçekleşti. İki grup arasında kadınlar üzerinden gerçekleştirilen pazarlık sonunda silahlar patladı.

CİHAN OLAYLARIN ORTASINDA KALDI

Aksiyonu yüksek bölümde pavyonda Kamuran, Zahir tarafında köşeye sıkıştı. Zahir pavyonun kapı güvenliğinin sorumluluğunu alınca Kamuran rahatsız oldu. Azem, Cihan'ı karanlık dünyadan ne kadar uzak tutmak istese de Cihan olayların ortasında kaldı.

"ACIYI KADINLAR YAŞIYOR!"

Azem'in romanını okuyan Piraye, eğlence sektöründe çalışan kadınların hayatları ile yüzleşti. "Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor. Üç kuruş para için çektikleri kahır; ne çok şeyden habersiz yaşıyoruz" cümleleriyle; Dilber ile Yıldız'ın yaşadıklarını anlamaya çalıştı.

SİLAHLAR PATLADI

Dizinin finalinde Elif'in, Necmi'nin elinde olduğunu duyan Reyyaz, Necmi'nin takas teklifini kabul etti. Takas zamanı geldiğinde Cihan, Necmi'yi yalnız bırakmadı. Aleyna, Reyyaz'ın elinden kurtuldu ve Necmi'yle kavuştu. Reyyaz'ın adamları Necmi ve Aleyna'nın bulunduğu araca saldırdı. Necmi ile Aleyna, kurşunların arasında kaldı.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnci Taneleri'nde Gerilim ve Savaş Anları - Son Dakika

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