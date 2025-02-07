İnci Taneleri\'nde Şok İtiraf: Azem\'in Acı Gerçeği Ortaya Çıktı

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri' son bölümüyle nefesleri kesti. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in karısını kimin öldürdüğü ortaya çıktı. Azem, yıllar önce eşinden ayrı kaldığı zaman tanıştığı Canan'ın kendisinden olan çocuğu Hande'yi merdivenlerden itmesi sonucu öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf, Cihan ile Nehir'I yıkarken, acı gerçek otele bomba gibi düştü. Ekran başındakiler duygusal anlar yaşadı.

Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren Azem, yıllardır gizlediği acı gerçeği sonunda açıkladı. Cihan ile Nehir'e yıllar önce annelerinden ayrıyken tanıştığı bir kadının kendisinden çocuğu olduğunu iddia ettiğini ve ona hiç inanmadığını söyledi. Canan adlı kadının onu takip ederek berberden saçını alıp DNA testi yaptırdığından bahsetti. DNA sonuçlarını da yok saydığını ve sonunda Canan'ın yanında küçük bir erkek çocuğuyla Hande'nin kapısına dayandığını anlattı. Azem, tüm suçun kendisinde olduğunu söyleyerek Canan ile Hande'nin tartıştığı esnada küçük çocuğun Hande'yi merdivenlerden itmesi sonucu hayattan 'inci taneleri' gibi koparıldığını itiraf etti.

GERÇEKLER AĞLATTI

Gerçeği öğrenen Cihan ile Nehir sarılıp ağladı, Nehir sinir krizi geçirip çığlıklar attı. Teselliyi Semi'de arayan Cihan babasına kızıp kızmamak arasında kaldı. Gerçekleri önce Dilber'e sonra da Nergis ile Kasım'a da anlatan Azem, üzerindeki ağır yükten kurtulmaya çalıştı. Acıyla başa çıkmaya çalışan Nehir ile Cihan teselli arayışına girdi, Cihan teselliyi Semi'de ararken Nehir eski kötü alışkanlıklarına döndü.

AZEM SIRRA KADEM BASTI

"Yaşananların tek sorumlusu benim" diyen Azem, herkesten uzaklaştı ve kimseye adresini söylemedi. Dilber ile arkadaşları merak içinde Azem'i aramaya koyuldu. Azem İzzet'i arayıp yanına çağırdı, "Beni merak etmesinler söyle" dedi.

DİLBER MASAYA ATLADI

Yaşananları sahnede dansıyla unutmaya çalışan Dilber, Azem'in gidişiyle üzüntüsünü bastırmaya çalıştı. Pavyona gelenlerin sahnedeki Dilber'e sataşmasıyla, Dilber öfkesini masaya atlayarak gösterdi.

TÜRKÜ SÖYLEYEREK İSYAN ETTİ

Dizinin finalinde kimseye haber vermeden uzak bir yere giden Azem, "Belki ikinci bir kitapta, o da yayınlanmayacak nasılsa" diyerek yazmaya devam etti. "Bir ormanın hiçliğin ortasında bağıra çağıra türkü söyler gibi değil, hıncını bir türküden alır gibi" türkü söyleyip isyan etti. Acıları boyunu aşan Azem, yere yığıldı.

GÜÇLÜ KADRO

İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de