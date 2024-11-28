Inner Portrait Türkiye'de Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Inner Portrait Türkiye'de Sergileniyor

Türk Hava Yolları'nın sanat projesi 'Inner Portrait', AKM'de sanatseverlerle buluştu.

28.11.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları'nın Refik Anadol ile hazırladığı "Inner Portrait" eserinin Türkiye lansmanı AKM'de gerçekleşti

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın ilk gösterimini dünyanın en prestijli sanat fuarı Art Baselin Basel'de yaptığı ve insanların iç dünyasını yansıtan portrelerin yer aldığı sanat projesi "Inner Portrait", Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Inner Portrait eseri ziyaretçilerini 1 Aralık 2024 tarihine kadar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırlayacak. Dört karakterin hikayeleri üzerinden seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisini konu alan ve lansmanda ilk gösterimi yapılan belgesel de çok yakında izleyicilerle buluşacak.

Ünlü Türk Medya Sanatçısı ve tasarımcısı Refik Anadol ile iş birliği içinde oluşturulan proje, dört farklı kıtadan hiç seyahat etmemiş dört kişinin birbirinden etkileyici deneyimleri üzerinden seyahat etme arzusuna ve bunun insan biyolojisi üzerindeki etkilerine dair derin bir keşif imkanı vadediyor. Dört karakterin hikayeleri üzerinden seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisini konu alan projenin belgeselinin yönetmenliğini ise BAFTA ödüllü Jennifer Peedom üstlenirken, görüntü yönetmeni olarak ise Renan Öztürk görev aldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat projeyle ilgili, "Inner Portrait, seyahatin yalnızca bir yerden bir yere yolculuk değil aynı zamanda insanın içsel dünyasında bir dönüşüm oluşturan derin bir tecrübe olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak sanat ve kültür alanında ülkemizin değerlerini tüm dünyaya taşıma ve tanıtma misyonunu önemsiyoruz. Bu misyon çerçevesinde her uçuş noktasında sanatı destekleyen ve sanat aracılığıyla farklı kültürlerle köprüler kuran bir marka olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

Refik Anadol ise yaptığı açıklamada, "Inner Portrait projesi, seyahatin insan ruhu ve bedeninde yarattığı değişimi, bilimin, yaşamın ve hayal gücünün kesişim noktasında ifade eden bir yolculuk. Bu eseri, İstanbul'un en önemli kültür merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşturacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Proje, seyahat eden katılımcıların biyolojik tepkilerinden oluşan geniş bir veri arşivini sanatla buluşturarak hem hayal gücümüzü hem de dünyayı algılama biçimimizi geliştirmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 4 farklı kıtadan daha önce hiç seyahat etmemiş 4 kişi seçildi. Belirlenen destinasyonlara doğru yola çıkmadan önce ve varışları sonrasında ölçülen veriler, Refik Anadol ve ekibi tarafından kaydedildi. Bir Amazon yerlisi olan Brezilyalı Tuikuru, Tokyo'nun hareketli sokaklarını keşfederken Kenyalı Esther, İstanbul'un zengin tarihini keşfetti. Avustralya'da yaşayan Sahar, Göbeklitepe ve Kapadokya'nın antik harikaları arasında yolculuğa çıkarken İzlandalı Sigurbjörn, Ürdün'ün büyüleyici güzelliklerini deneyimledi.

Projenin veri toplama süreci nörobilim alanında dünyanın önde gelen firmalarından olan Neuroelectrics ile birlikte EEG sensörleri ve Empatica Watch gibi ileri teknoloji cihazlarıyla yolcuların deneyimleri sırasındaki biyolojik ve nörobiyolojik verileri toplanarak yapıldı. Bu veriler daha sonra Refik Anadol ve ekibi tarafından sanat eserine dönüştürüldü.

Türk Hava Yolları'nın kültürel değişimi ve yeniliği teşvik etme konusundaki kararlılığının somut bir yansıması olan ve dünyanın her yerinden 220 kişinin yapımında görev aldığı proje, seyahatin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde dünyanın başka bölgelerinde de sergilenmesi planlanan Inner Portrait eserinin belgeseli 2025 yılında dijital platformlarda yayınlanacak.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Refik Anadol, Kültür Sanat, Havacılık, Teknoloji, İstanbul, Belgesel, Türkiye, Kültür, Sanat, Yaşam, AKM, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Inner Portrait Türkiye'de Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: Inner Portrait Türkiye'de Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.