InterYouth Festivali'nde Kültürel Şölen - Son Dakika
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Kültür Sanat

InterYouth Festivali'nde Kültürel Şölen

InterYouth Festivali\'nde Kültürel Şölen
23.05.2025 16:01
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İstanbul'da düzenlenen festivalde 80 ülkeden öğrenciler kültürlerini tanıttı ve dayanışma sağladı.

DÜNYANIN dört bir yanından İstanbul'a gelen yüzlerce üniversite öğrencisi InterYouth Festivali'nde kültürlerini tanıttı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen festivalde yöresel yemekler, kıyafetler ve danslarla görsel şölen yaşandı.

İstinye Üniversitesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği InterYouth Festivali'ne (Uluslararası Gençlik Festivali) 80 ülkeden üniversite öğrencileri katıldı. 30 farklı ülkenin standının açıldığı etkinlik ile gençler arasında küresel dayanışma ağının oluşması hedefleniyor.

Festivale ilişkin konuşan İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, "Her yıl bu organizasyonu düzenliyoruz. Amacımız, kampüsümüzde eğitim gören ve 80'in üzerinde farklı ülkeden gelen öğrencilerimizin; geleneklerini, kültürlerini ve değerlerini hem Türk öğrencilerle hem de diğer uluslararası öğrenci gruplarıyla paylaşmalarını sağlamak. Böylece farklılıkların bir çatışma değil, bir kaynaşma unsuru olduğunu göstermelerini istiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Çelikcan, "Bu etkinlikle, tüm öğrencilerimizle birlikte farklılıkların bir barış aracı, bir zenginlik ve renk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda anlamlı bir farkındalık yaratıyoruz. Öğrenciler, dünyanın çeşitli coğrafyalarından gelen arkadaşlarının kültürel dünyalarını tanıma fırsatı buluyor. Tanıdıkça yakınlaşıyor, dostluklar kuruyor ve daha renkli bir dünya oluşturabiliyoruz. Biz de bu sürece katkı sunmak amacıyla festivali sürdürüyoruz. Organizasyon, Türk öğrencilerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Festival alanında da görülebileceği gibi, Türk standı oldukça geniş yer kaplıyor. Bu yıl arkadaşlarımız, geniş katılımlı bir geleneksel kıyafet defilesi düzenledi. Ayrıca dans ve sanat atölyeleri gibi farklı etkinlikler de yer alıyor. Geleneksel Türk sanatlarına özel bir ağırlık verdik, böylece yabancı öğrencilerin bu sanatlarla tanışmasını amaçladık. Eğitim atölyeleri, müzik ve dans atölyeleri sayesinde öğrenciler farklı kültürlerin sanat ve geleneklerini deneyimleme imkanı buluyor. Müzik ve kültürle dolu, çok renkli bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Festivali her yıl Mayıs ayında kutluyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Her geçen yıl kapsamını genişleterek festivali daha renkli, daha coşkulu ve daha eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

'GELECEK YILLAR DANS VE SPOR TURNUVALARI İLE FESTŞVALİ BÜYÜTECEĞİZ'

InterYouth Festivali Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Akademisyen Özlem Salı ise şunları söyledi:

"Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz ile birlikte çalıştığımız uluslararası akademik ve idari kadromuzun kendi kültürlerini temsil edebilmeleri ve kültürel çeşitliliğimizi kutlayabilmemiz için her yıl 19 Mayıs haftasında bu festivali düzenliyoruz. Festivalde yaklaşık 30 ülke kendi kültürlerini temsil ediyor. Katılımcılar geleneksel kıyafetleri, yemekleri, dansları ve müzikleriyle kültürlerini tanıtıyor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak sahne sanatları etkinlikleri de sürüyor. Bu alanda dans gösterileri, defileler ve akşam konserleri yer alıyor. Festival alanının tam ortasında Türkiye standı bulunuyor. Bu stant, en çok özen gösterdiğimiz alanlardan biri. Üniversitemizde yabancı öğrenciler için Türkçe eğitimi de veriyoruz. Böylece hem Türk kültürünü tanıtıyor hem de Türkçeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmalarına, sergilemelerine ve temsil etmelerine de fırsat sunuyoruz. Kültürel çeşitliliği kutlamak çok değerli. Birbirimizin kültürünü tanımak, saygı göstermek; dünya barışı, birlikte yaşayabilme ve daha yaşanabilir bir dünya için birbirimizi sevmemiz ve anlamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren festivali iki ya da üç güne yaymayı planlıyoruz. Dünyanın her yerinden farklı üniversitelere davet göndererek spor takımları arasında bir turnuva, 'InterYouth Cup' adıyla bir kupa organizasyonu düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca farklı ülkelerden dansçıları davet ederek bir dans yarışması gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Böylece festival daha kapsamlı hale gelecek ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinin de katılımıyla büyüyecek."

'BU TARZ FESTİVALLERİ ÜLKELERİN KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇOK FAYDALI BULUYORUM'

İstinye Üniversitesi'nde Akademisyen Çin asıllı Ayla Tuncer, "Çin Türk Derneği'nde görevliyim. Bugün bu festivalde Çin kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu tarz festivalleri ülkelerin kültürünün yaygınlaşması için çok faydalı buluyorum. Çin şu anda dünya devi. Hem iş hem eğitim açısından kültürümüzü burada öğretiyoruz. Festival Çin dili ve kültürünün tanınması adına çok faydalı oldu. Standımızda Çince karikatürler yer alacak. Ben de etkinlikte isimlerin Çincesini yazacağım. Ayrıca kendi bölgemize özgü yemeklerimizde bulunuyor. Yemeklerimizden herkesin tatmasını çok isteriz" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMA FIRSATI VERDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde öğrenim gören Saule Darmenova, "Bugün üniversitemiz bize kültürümüzü tanıtma fırsatı verdiği için çok mutluyuz, teşekkür ederiz. Başka ülkedeki insanlarla konuşma fırsatı ve onların kültürümü öğrenme fırsatı buluyoruz. Festivalin daha başındayız ama şimdiden çok beğendim" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN OLARAK BUGÜN BURADA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLDU'

Azerbaycan'dan gelen Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi İlkin Şahmamadov ise "Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan olarak bugün burada olmak benim için çok büyük gurur kaynağı oldu. Canla başla kardeş ülkemizde kendi ülkemizin kültürünü tanıtmaya çabalayacağım. Diğer ülkelerin kültürlerini tanımak dünya görüşü kazanmamız için önem taşıyor. Buradan İstinye Üniversitesi'nin sayın Rektörü Erkan İbiş'e çok teşekkür ederim. Etkinlikte her şey çok güzeldi, devamının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat InterYouth Festivali'nde Kültürel Şölen - Son Dakika

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