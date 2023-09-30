Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine peş peşe tepki: Sansürcü zihniyet

Sanat ve siyaset camiası, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portakal'ı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir. Zira festival iptal etmek tam da darbeci ve sansürcü zihniyetlerin arzusunu gerçekleştirmek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

ALTIN PORTAKAL İPTAL EDİLDİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle yaşanan kriz damga vurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden çekilirken, tartışmaların ardından festival iptal edildi.

SANAT VE SİYASET DÜNYASI TEPKİLİ

Altın Portakal'ın iptal edilmesine sanat ve siyaset dünyasından tepki yağdı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada yaşananların "sansür" olduğunu belirtti. Poyraz şunları söyledi: "21. yüzyılın en temel ilkesi düşünce kanaat ifade ve inanç özgürlükleri kapsamında sanatın ve sanatçının, basın özgürlüğü kapsamında gazetecinin eserlerini haberlerini görüşlerini ifade etme ve sergileme hakkı vardır. Bunun sınırları yine kanunlarımızda belirtilen çerçeveyle düzenlenmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel köklü ve uluslararası bir marka değerine sahip organizasyon olması dışında, Türk sinemasının yeni yeteneklerinin dünyaya tanıtılması profesyonel ve emektarlarının taltif edilerek marifetlerinin iltifatlandırıldığı, Türk sinemasında hakkı olan köklü bir organizasyondur.

"SANSÜRCÜ ZİHNİYET"

Titizlikle korumamız gereken bu değerin ehliyetsiz yöneticiler, art niyetli paydaşlar ve fırsatçı muktedirler eliyle çiğnenip yok edilmek istenmesini ne akıl alır ne vicdan kabul eder. Altın Portakal bizden önce vardı, bizden sonra de var olacaktır ve olmalıdır. Bunun sorumluluğu da hepimizin üstündedir. En son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portalkal'ı, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir. Zira festival iptal etmek tam da darbeci ve sansürcü zihniyetlerin arzusunu gerçekleştirmek anlamına gelmektedir."

"REZALET ÜZERİNE REZALET"

Öte yandan sanat dünyası da tepkisini ortaya koydu. Altın Portakallı yönetmen Reha Erdem, özel gösterimle yayınlanacak ilk filmi 1988 yapımı A Ay ile son filmi Neandria'nın mevcut koşullarda yayınlanmasını doğru bulmadığını belirterek, festivalden çekildiklerini açıkladı. Festivalin jürilerinden Ezel Akay, sosyal medya hesabından "Rezalet üzerine rezalet" paylaşımında bulundu.

NE OLDU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan film bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.