İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle resepsiyon verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle resepsiyon verildi

İzmir'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

15.11.2024 21:46
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İzmir'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Balçova'da bir otelde verilen resepsiyona, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Bugün yakın coğrafyamızda, Filistin'de yaşanan insanlık dışı olaylar, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar mühim ve hayati olduğunu bir kez daha bizlere ispat etmektedir. 20 Temmuz 1974'te bizleri yok olmaktan kurtaran ana vatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği, Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı, Ada'daki barış ve huzurun en önemli teminatıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kıbrıs Türk halkına verdiği paha biçilmez destekleri için şükranlarını sunan İnanıroğlu, "Gelinen noktada yalnızca anavatan Türkiye tarafından tanınan devletimizin tüm dünyada tanınması, egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statüde iki devletli çözüm politikamızın uluslararası toplumda kabul görmesi için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Programda, KKTC'nin kuruluşunun anlatıldığı sinevizyon sunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle resepsiyon verildi - Son Dakika

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