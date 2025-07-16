Kadınlardan \'Vatan Sevgisi\' Tiyatro Oyunu

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kültür-sanat girişimi olan Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından sahnelenen ve büyük ilgi gören 'Vatan Sevgisi' adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ithafen İstanbul'da sadece kadın izleyiciyle buluştu.

İlk olarak Konya ve Ankara'da sergilenen oyun bugün İstanbul'da Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yalnızca kadın izleyiciyle buluşan oyun vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi vatandaşların direnişini, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumlarken, yüzde yüz kadın emeğinin ürünü olarak öne çıkıyor. Tiyatro gösterisi, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihsel ve toplumsal önemi genç kuşaklara aktaran bir kültür-sanat etkinliği olma niteliği taşıyor. Özellikle o gece sokağa çıkan, tankların önüne yürüyen, dualarıyla direnişe katılan kadınların varlığı oyunun merkezinde önemli bir yer tutuyor.

'VATAN SEVGİSİ' ANKARA'NIN ARDINDAN İSTANBUL'DA SAHNELENDİ

Etkinlik, gençlerin tarihsel olaylara kültür-sanat aracılığıyla daha derinlikli yaklaşmasına katkı sağlamayı ve milli birlik, demokrasi bilincini sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi amaçlıyor.

TÜRGEV yetkilileri, 'Vatan Sevgisi' tiyatro gösterisinin aynı zamanda TÜRGEV'in gençliğe, kültüre ve milli değerlerin sanat yoluyla aktarımına verdiği önemin bir ifadesi olduğunu belirtti.

'TİYATRONUN VE DRAMANIN GÜCÜNE İNANIYORUZ'

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, "Bugün TÜRGEV olarak Güzel İşler Fabrikası ile hazırladığımız tiyatroyu izleyeceğiz. TÜRGEV genç kızlara hizmet eden, eğitimlerini destekleyen bir kuruluş. Güzel İşler Fabrikası gençlerimize ulaşmak istediğimiz eğitimlerine, gelişimlerine çeşitli katkılar sunmayı hedeflediğimiz bir markamız. İçeride bulunan tüm kitlemiz genç kızlardan ve gönüllülerden oluşuyor. Tamamı 15 Temmuz'u duymuş, dinlemiş veya yaşamış kişilerden oluşuyor. Buradaki asıl amaçlarımızdan bir tanesi hafızamızı diri tutmaktı. 1 yıl boyunca da 7 ayrı oyunda yer aldılar. Bugün burada sezonun son oyununu gerçekleştirmiş olacağız. Tiyatronun ve dramanın gücüne inanıyoruz. Olayları gençlerin gözüyle görebilmeyi de çok kıymetli buluyoruz. Senaryosunu kendileri yazdı, oyuncular tamamen öğrencilerden oluşuyor. Umarım herkes için keyifli bir etkinlik olur. Bu çalışmaların da Güzel İşler Fabrikası kapsamında devamlılığını umuyoruz" dedi.

Vatan Sevgisi tiyatro oyunu

Yazan: Şule Temel

Yöneten: Fatmanur Demirci, Sümeyya Koç

Oyuncular:

Sahaf Ali: Hatice Büşra Turp

Bakkal Özkan: Büşra Temel

Çaycı: Büşra Aktaş

Bülbül: Fatmanur Demirci

Domuşuk Hanım: Yağmur Sena Kaya

Meczup: Sümayya Koç

Ömer Halis Demir: Rümeysa Bilgin

Askerler: Zeynep Zişan Önal, Ceylin Tavlan

Öğrenciler: Amine Erva, Hacer Doğan, Melisa Dalgıntekin