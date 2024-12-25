Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Ekranlarda! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Ekranlarda!

Kanal D\'nin Yeni Dizisi \'Annem Ankara\' Ekranlarda!

'Annem Ankara', Başak Angigün'ün senaryosuyla Can Ulkay yönetiminde, etkileyici atmosfer ve duygusal sahneleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Alara Turan'ın katıldığı güçlü kadro, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

25.12.2024 12:20  Güncelleme: 12:25
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KANAL D'nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı 'Annem Ankara', izleyicileri her bölüm ekran başına kilitliyor. Duygusal sahneleri ve etkileyici atmosferiyle beğeni toplayan Annem Ankara'nın kadrosuna Alara Turan dahil oluyor.

AŞK TÜM DENGESİNİ BOZACAK

Oyuncu, ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen Mesude karakteriyle seyirciyle buluşacak. Üzerine titreyen babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de yaşı ilerledikçe kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar. Hayatta en iyi bildiği şey direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak olan Mesude'nin aşkla tanışması ise tüm dengesini bozacaktır.

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. 'Annem Ankara' her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Ekranlarda! - Son Dakika

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