Kanuni Sultan Süleyman Cami, Tadilatın Ardından Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kanuni Sultan Süleyman Cami, Tadilatın Ardından Yeniden İbadete Açıldı

Kanuni Sultan Süleyman Cami, Tadilatın Ardından Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Kanuni Sultan Süleyman Cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından Regaip Kandili'nde yeniden ibadete açıldı. Hatay Valisi, kültürel değerlere sahip çıkmak için yürütülen iyileştirme çalışmalarını vurguladı.

02.01.2025 23:08  Güncelleme: 23:22
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HATAY'da asrın felaketinde hasar gören Kanuni Sultan Süleyman Cami, yapılan tadilatın ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tarihi İpek Yolu güzergahına 1553 yılında inşa ettirilen Kanuni Sultan Süleyman Cami, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar girdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan cami, Regaip Kandili ile ibadete açıldı. İbadete açılan camide Vali Mustafa Masatlı, namazdan çıkan vatandaşlara salep ikram etti. Konuyla ilgili konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bölgemiz asırların afetini yaşadı. Bu asırların afetinde pek çok can kaybımız oldu, kültürel değerlerimizde de, kültürel varlıklarımıza ve kültürel mirasımızda da önemli bir hasar meydana geldi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımızla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımız, bölgemizde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu başlatıldı. Bu iyileştirme operasyonunda birçok ihya ve inşa edilirken, diğer taraftan da hasar gören kültürel değerlerimizin de ayağa kalkması için birçok çalışma bir arada yürütülüyor. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin de içerisinde olduğu kurumlarımız, şehrimizin genelindeki bize miras bırakılan kültürel değerlerin yeniden restorasyonu için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Bugün Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu eserler bize miras, dolayısıyla bizler de medeniyeler şehri Hatay'ımızı, bir sonraki kuşağa eserlerimizi emanet edeceğiz. Regaip kandilimizin başta ilimiz olmak üzere, ülkemize, tüm İslam alemine, hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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