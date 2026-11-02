Kapadokya'da 4-7 Kasım'da ilk kez yapılacak balon şampiyonasında 20 görev uygulanacak - Son Dakika
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Kapadokya'da 4-7 Kasım'da ilk kez yapılacak balon şampiyonasında 20 görev uygulanacak

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Kapadokya\'da 4-7 Kasım\'da ilk kez yapılacak balon şampiyonasında 20 görev uygulanacak
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Kapadokya\'da 4-7 Kasım\'da ilk kez yapılacak balon şampiyonasında 20 görev uygulanacak
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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası, 4-7 Kasım'da Kapadokya'da yapılacak. Yerli ve yabancı pilotların 20 farklı görevde yarışacağı şampiyonaya Macaristan, Ermenistan ve Almanya'dan üç yabancı yarışmacı da katılacak.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından desteklenen organizasyonda, yerli ve yabancı balon pilotları şampiyonluk için gökyüzünde yarışacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Sıcak Hava Balonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Zengin, düzenlediği basın toplantısında şampiyonanın yarışma formatı, uçuş programı ve katılımcılar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek şampiyonanın dört gün boyunca devam edeceğini belirten Zengin, yarışmaların 4, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde yapılacağını ifade etti.

Şampiyonada 20 farklı görev üzerinden yarışmacıların performanslarının değerlendirileceğini kaydeden Zengin, görevlerin uçuş saatinden yaklaşık bir saat önce pilotlara bildirileceğini ve yarışmacıların bu süre içerisinde uçuş planlamalarını yapacaklarını söyledi.

Uluslararası Havacılık Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından onaylı hakemlerin görev alacağı organizasyonda, uluslararası ve ulusal hakemlerin ortak çalışmasıyla şampiyonanın sonuçlandırılacağını belirten Zengin, yarışmaların rüzgar şartlarına göre şekilleneceğini dile getirdi.

Balon yarışmalarında rüzgarın yönü ve hızının büyük önem taşıdığını vurgulayan Zengin, hakemler tarafından belirlenen hedef koordinatlarının yarışmacılara bildirileceğini, pilotların ise hava şartlarına ve tecrübelerini dikkate alarak hedeflere ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

Yaklaşık iki saat sürebilen uçuşlarda yarışmacıların dijital işaretleme yöntemiyle hedeflere ulaşmasının beklendiğini aktaran Zengin, hedefe en yakın mesafede işaretleme yapan pilotların en yüksek puanı alacağını, diğer yarışmacıların ise hedefe olan uzaklıklarına göre sıralanacağını ifade etti.

Şampiyonada sabah ve öğleden sonra uçuşlarının planlandığını belirten Zengin, uçuşların meteorolojik şartların uygun olması halinde gerçekleştirileceğini, tüm uçuşların havacılık kuralları ve belirlenen kısıtlamalar çerçevesinde yapılacağını söyledi.

Uluslararası katılım sağlanacak

Şampiyonanın uluslararası düzeyde değerlendirilmesine ilişkin de bilgi veren Zengin, organizasyonun kategori 2 statüsünde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kategori 2 statüsünün, Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi daha büyük organizasyonların bir alt kategorisi olduğunu ifade eden Zengin, ulusal şampiyonaların uluslararası katılıma açık olması halinde bu statüde değerlendirilebildiğini kaydetti.

Kapadokya'da düzenlenecek şampiyonaya Macaristan, Ermenistan ve Almanya'dan üç yabancı yarışmacının da katılacağını belirten Zengin, organizasyonun Türkiye'de sıcak hava balonu sporunun gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErmenistanMacaristanKapadokyaAlmanyaTürkiyeTurizmSporSon Dakika

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