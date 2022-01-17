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Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti - Son Dakika

Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti

17.01.2022 16:29

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nı 15 günde yerli ve yabancı 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nı 15 günde yerli ve yabancı 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen tabiat parkı, kar yağışı ile doğa tutkunlarının gözde mekanı oldu.

Özellikle hafta sonu tatili için Abant'a gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle zaman zaman araç park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tabiat parkını 15 gün içerisinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı Abant'ta tatillerinin keyfini, göl çevresinde şambriyellerle kayarak, yürüyüş yaparak, piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, ata ve faytona binerek çıkarttı.

Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti
Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti
Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti
Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti

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Tragger, Abant, Bolu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kar altındaki Abant'ı binlerce doğa tutkunu ziyaret etti - Son Dakika


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