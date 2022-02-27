"Kılıçarslan", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın yönetmenliğinde sahneye konulan "Kılıçarslan" oyunu ilk kez sanatseverlerle buluştu.

İskender Pala'nın yazıp Aydın Sigalı'nın yönettiği iki perdelik oyunun ilk gösterimi İzmit'teki Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne'de gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 2 saat süren oyunun prömiyerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yazar İskender Pala ile ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

Ömrü, Bizans ve Haçlı ordularıyla mücadeleyle geçen Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın kahramanlıklarının anlatıldığı oyun, çağdaş bir yorumla sahneleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, gösterim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun sonunda seyircinin gösterdiği tepkinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, büyük bir tutkuyla oyunun sahnelendiğini söyledi.

Oyunu çok beğendiğini ifade eden Büyükakın, emeği olan herkese teşekkür etti.

Yazar İskender Pala da genellikle kelimelere hükmettiğini, onları yan yana veya alt alta dizerek edebi bir eser meydana getirdiğini söyledi.

Bugün kendi kelimelerine oyunu sahneleyenlerin "ruh" verdiğini, "hayat" kattığını ifade eden Pala, kağıt üzerindeki bir eserin sahne üzerinde nasıl mükemmel olabileceğini gördüğünü dile getirdi.

Pala, daha önceki tiyatro tecrübelerini ve oyunlarını aşan bir çalışma ve gayret gördüğüne dikkati çekerek, şunları konuştu:

"Tabii tüm bu gayretin temelinde yatan şey; oyuna özenmiş olmak. Oyuna özenmenin de altında yatan sebep oyuna harcanacak bir yatırımın yatırılmış olması. Bu bakımdan sadece ekip değil, sahne değil, yazar değil aynı zamanda; bu oyunun ortaya çıkmasına karar veren irade önemlidir. Bu iradeyle birlikte yazar, oyuncu ve tiyatro harika bir eser çıkarmış. Ben dünyanın her yerinde sahne alabileceğini düşündüğüm bir oyunla karşı karşıyayım. Bunu oyunu kendim yazdığım için değil tiyatroyu iyi bildiğim, iyi anladığım için söyleyebiliyorum. Kocaeli'de böyle bir oyun hakikaten İstanbul'u, Ankara'yı aratmayacaktır."

"Gerçekten görsel olarak çok ihtişamlıydı"

Hülya Koçyiğit de oyunculuğun ve dekorun harika olduğunu, bütün kalbiyle yönetmeni kutladığını belirterek, eseri sanatseverlere kazandırdığı için İskender Pala'ya da teşekkür etti.

"Bu oyunun hakkını veren Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkür etmemiz lazım. Bu imkanı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sergileme imkanı verdiği için. Gerçekten görsel olarak çok ihtişamlıydı, çok mutlu olduk." diyen Koçyiğit, oyunu izlerken içinden, bu toprakları yurt yapan ve armağan eden tüm şehitlere, kahramanlara teşekkür etmek geldiğini dile getirdi.

Yönetmen Aydın Sigalı da gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir oyun için hazırlandıklarını, kendileri için çok kıymetli bir oyun olduğunu kaydetti.

Oyunun, kentin topraklarının tarihini anlattığını aktaran Sigalı, "Hem Kocaeli'ye bir değer katmak hem de bizim bu kahraman atalarımızı tekrar yad etmek adına Kılıçarslan bizim için iyi bir başlangıç oldu. Bu anlamda bu projeyi hayata geçirmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sigalı, oyunu izleyecek olanların neredeyse bir bilgisayar oyunun içerisine gireceğini söyleyerek, "Biz oyunu çok farklı yorumladık, çağdaş baktık. Öyle standart bir tarih oyunu izlemeye gelenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Biz oyunumuza modern bir yorum kattık." dedi

Kılıçarslan'ı Çağrı Mengüç oynuyor

Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyunda Sultan Kılıçarslan'ı Çağrı Mengüç canlandırıyor.

Tarih danışmanlığını Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Meryem Gürbüz'ün yaptığı oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Neslihan Gazal Erten, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, ışık tasarımını Mustafa Bal, ses ve efekt tasarımını İlker Sevüker, tasarım uygulamasını Emine Kaynak Yıldırım üstleniyor.

Oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.