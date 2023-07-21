Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Konya'da ve farklı şehirlerde sema programları icra ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Mevlana felsefesini insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak maksadıyla Mevlana Yılı etkinliklerimiz kapsamında Konya'mızda haftada 4 gün sema programı icra ediyoruz. Ayrıca farklı şehirlerde gerçekleştirdiğimiz sema programları ve tasavvuf müziği konserlerimiz devam ediyor. Vuslatın 750. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

750. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ VE 2023 MEVLANA YILI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla hem Konya'da hem Konya dışında sema programları düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazreti Mevlana'nın vefatının 750. yılı olan 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, Mevlana felsefesini insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak maksadıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Büyük İslam alimi ve filozofu Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Konya'dan tüm dünyaya ve insanlığa yayılan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının sınırları ve çağları aştığını vurgulayan Başkan Altay, "Yıl boyunca Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda farklı şehirlerde sema programı ve tasavvuf musikisi konserleri düzenliyoruz. Konya'mızda ise her hafta Mevlana Türbesi Gülbahçe'de, Mevlana Kültür Merkezi'nde ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde 4 gün sema programı icra ediyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklere tüm Mevlana dostlarını davet ediyorum. Vuslatın 750. yılı hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

KONYA'DA HER HAFTA 4 AYRI SEMA PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" dolayısıyla düzenlenen halka açık sema programları; Perşembe günleri Mevlana Türbesi Gülbahçe'de saat 20.30'da, Cuma günleri İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da, Cumartesi günleri Mevlana Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da, Pazar günleri ise yine İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da Mevlana dostlarıyla buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkini Şanlıurfa ve Bilecik'te gerçekleştirdiği sema ve tasavvuf musikısi programlarını Balıkesir ve Tekirdağ'da sürdürecek. Program, her hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam edecek.