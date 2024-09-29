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Kültür Sanat

Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı

Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı

Küçükçekmece Belediyesi, 70 yazarla Kitap Günleri'ni Sefaköy Atatürk Parkı'nda düzenliyor.

29.09.2024 12:29
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Kitap Günleri, Sefaköy Atatürk Parkı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. 9 sün sürecek ve yaklaşık 70'e yakın yazarı ağırlayacak kitap günlerinin açılışına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kitap Günleri'nin açılışı, onur konuğu Yazar Emre Kongar'ın söyleşisi ile başladı. Açılış programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇEBİ: KİTAP GÜNLERİNİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Yazar Emre Kongar ile fuar alanını gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kitap günlerinin ikincisini yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kitap günleri ile Küçükçekmecelileri bir araya getirmek, kitap kokusunu hissettirmek, kitap almalarını sağlamak ve böylece kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Kitap okumak bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli etkenlerinden birisidir. Gençler kitap okuyarak bizim tarihimizi, edebiyatımızı öğrenmiş olacak. Bugün burada 'Askıda Kitap' uygulamasını başlattık böylece ihtiyacı olan alıp okuyabilecek" dedi.

KONGAR: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ANILARIM VAR, BEN DE BURALARIN ÇOCUĞUYUM

Yazar Emre Kongar, "Aslında ben buraların çocuğuyum. Eskiden yaz aylarında ailecek Küçükçekmece'ye gelirdik. Biz denize girerdik annem ve teyzelerim ise hindiba toplarlardı sonra onları eve götürüp salata yapardık" dedi.

Söyleşi sonunda Başkan Kemal Çebi, Emre Kongar'a Atatürk tablosu ve Küçükçekmece Belediyesi'nin kültür yayınlarından hediye etti.

Emre Kongar'ın söyleşisinin ardından; Yönetmen ve Senarist Kazım Öz, Siyasetçi Zeynep Altıok ve Yazar Eren Aysan düzenlenen söyleşilerle vatandaşlarla bir araya geldi.

ASKIDA KİTAP UYGULAMASI

'Küçükçekmece'de Kitap, Kitapta Hayat Var' sloganıyla düzenlenen ikinci Kitap Günleri'nde kitaplar; sadece fuar alanında değil metrobüste, parklarda ve ağaçlarda vatandaşlar için yerini aldı. Başlatılan 'Askıda Kitap' projesiyle hiçbir okurun kitapsız kalmaması hedefleniyor.

ÜNLÜ İSİMLER, OKURLARLA BİR ARAYA GELECEK

6 Ekim'e kadar devam edecek Kitap Günleri'nde; İlber Ortaylı, Merdan Yanardağ, Serhan Kansu, Murat Menteş, Veli Ağbaba, Tansu Özcan, Serhan Asker, Barış İnce, Adnan Özyalçıner, Şeyhmus Diken, Mehmet Erte, Betül Kanbolat, Zülal Kalkandelen gibi ünlü isimler ilçe halkıyla bir araya gelecek. Ayrıca fuarda; çocuklar için birbirinden farklı ve eğlenceli 'Çocuk Atölye Etkinlikleri' ve kitapseverler içinde 'İmza Günü Etkinlikleri' olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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