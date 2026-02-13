Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Batman'da 3 Kütüphanenin Açılışını Yaptı

Batman'ın Sason ilçesine geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sason İlçe Halk Kütüphanesi, Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy'a, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı eşlik etti.

'BENİM EN ÖNEM VERDİĞİM AÇILIŞLAR'

Bakan Ersoy, "Bugün Batman'da üç ayrı kütüphaneyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphane açılışları benim en önem verdiğim açılışların başında geliyor. Son 5 yılda ilimizin kültür altyapısında gözle görülür bir dönüşüm gerçekleştirdik. 2020 yılında Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, modern hizmet binasına taşındı. 2021 yılında Petrolkent Halk Kütüphanesi ve 2024 yılında Leyla Nasıroğlu Halk Kütüphanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Aynı yıl Beşiri ilçemizde yeni kütüphane binasını tamamlayarak Batmanlıların hizmetine sunduk. 2025 yılı itibarıyla Batman Valiliğimiz ve yerel yönetimler ile iş birliği içinde Sason İlçe Halk Kütüphanemizin yeni binasıyla birlikte Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi ve Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projelerini de sonuçlandırarak, bu süreci önemli bir aşamaya taşımış olduk" dedi.

'HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET VERECEK'

Bakan Ersoy, "Sason, tarih boyunca güçlü toplumsal hafızası, emeğe ve üretime dayalı yaşam kültürüyle öne çıkan bir ilçemizdir. Zorlu coğrafi koşullara rağmen eğitime verilen değer, bu topraklarda her dönem kendini hissettirmiştir. Bugün hizmete açtığımız Sason İlçe Halk Kütüphanesi, bu birikimi çağdaş imkanlarla buluşturan kapsamlı bir kültür merkezi olarak hayata geçirildi. Daha önce 317 metrekarelik bir alanda sürdürülen hizmetler artık 3 bin 123 metrekarelik yeni bir yapıda devam edecek. Hayata geçirdiğimiz bu kütüphane yatırımlarımız aynı zamanda bizim 'yaşayan kütüphaneler' vizyonumuzla da çok uyumlu. Kütüphanemiz; okuma salonları, grup çalışma salonları, konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı, engelsiz erişim alanı, atölyeleri, bebek ve çocuk bölümleri ile 700 kişilik bir oturma kapasitesiyle her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek. İkinci kütüphanemiz; Batman merkezde hizmete açtığımız Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi. Daha önce 560 metrekare gibi bir alanda yürütülen hizmetler artık 2 bin 89 metrekare kapalı alana sahip yeni bir yapıda sürdürülecektir. Yaklaşık 25 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olan bu kütüphanemiz de Sason'daki kütüphanemiz gibi yaşayan bir mekan olacak. Ahmet Kaya Halk Kütüphanemiz; Batmanlı kardeşlerimize okuma salonları, bireysel çalışma alanları, cep sineması, multimedya salonu, erişim alanı ve bebek-çocuk bölümleri ile 470 kişilik bir oturma kapasitesi sunacak" diye konuştu.

BATMAN'A BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Ersoy, şöyle devam etti: "Bugün hizmete açtığımız üçüncü kütüphanemiz ise Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi. Erken yaşta kitapla kurulan bağın önemini merkeze alan özel bir anlayışla planladığımız bu kütüphanemiz, Batmanlı yavrularımızla buluşturduk. Yaklaşık 13 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olan bu kütüphanemiz; bireysel çalışma alanları, masal odası, aktivite salonu, eğitim sınıfı, atölyeleri ve cep sineması, 330 kişilik oturma kapasitesi ve yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı alanı ile Batmanlılara hizmet verecek. Yapılan her yatırım, bilgiye erişimi güçlendirmeyi, kültürel imkanları yaygınlaştırmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir. Batman'ın merkezinden ilçelerine uzanan bu yatırımlar, kültür politikalarımızın sahadaki güçlü karşılıklarıdır. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Batman Valiliğimiz olmak üzere, mülki ve yerel idarelere, teknik ekiplerimize ve özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Haber: Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/SASON (Batman),