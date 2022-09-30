22 Eylül 'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır 'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan 'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya 'dan Pera Ensemble, Özbekistan 'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Türkiye, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.