"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sona erdi - Son Dakika
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"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sona erdi

30.09.2022 22:24

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin son gününde Seraj, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Müzik Festivali, Türkiye, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sona erdi - Son Dakika
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