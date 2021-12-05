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"Kuş oteli" Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi - Son Dakika

"Kuş oteli" Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi

05.12.2021 11:10

Türkiye'nin ulaşım ağındaki önemli köprülerden Osmangazi Köprüsü'ne, yapımı sırasında kavis verdiren ve Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenlendi.

Türkiye'nin ulaşım ağındaki önemli köprülerden Osmangazi Köprüsü'ne, yapımı sırasında kavis verdiren ve Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenlendi.

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, bugünlerde alanda sayısı artan flamingolarla başka bir güzelliğe kavuştu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edilen lagünde, Altınova Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu en son sayımda 238 farklı kuş türü tespit edildi.

Marmara Bölgesi'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan lagünde çalışmalar yürüten Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, AA muhabirine, kuş gözlemcileri için alanın önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Lagünde 15 yıldır gözlem yaptığını belirten Bülbül, "Hersek Lagünü yaklaşık 200 hektar. Burada lagün olmasından dolayı kuş çeşitliliği oldukça fazla. Lagün, Afrika-Avrupa göç yolu üstünde bulunmakta. 236 olan kuş türümüzü son sayımımız ile 238'e çıkardık. Türkiye'deki 492 türün 238'inin lagünde olduğunu tespit ettik. Alan çok küçük olmasına rağmen kuş çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

"Misafirlerimiz kuşlarımızı rahatça izleyebiliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığınca tesislerin yapılması sonrası lagünün vatandaşlarca sıklıkla ziyaret edilmeye başlandığını anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Engellilere özel asansör ile kuş gözlem kulesine çıkan misafirlerimiz kuşlarımızı rahatça izleyebiliyor. Kuş gözlem alanımızda bir kuş müzemiz de mevcut, burada da tahnitlerimiz bulunuyor. Ziyaretçilerimize aynı zamanda doğa pasaportu vererek gönüllü doğa koruyucusu yapıyoruz. Alanın şu anda en önemli kuşları flamingolar. Yaptığımız son sayımda 1100 flamingonun lagünde olduğunu gördük. Alan içerisinde zaman zaman, nesli tükenmekte olan kuşları da görüyoruz. Kısa zaman içinde, nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeğini de alanda gözlemledik. Flamingolar kış mevsimini burada geçirdikten sonra yazın üreme noktalarına gidiyorlar. Nadir türleri de Hersek Lagünü'nde gözlemliyoruz."

Kuş oteli Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
Kuş oteli Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
Kuş oteli Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
Kuş oteli Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
Kuş oteli Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi

Osmangazi Köprüsü, Marmara Bölgesi, Türkiye, Yalova, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kuş oteli' Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi - Son Dakika


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