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Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları Ahlat'ta başladı

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde başladı.

Çarho mevkiinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağında düzenlenen kutlamalar renkli görüntülerle başladı. 1071 Sultan Alparslan Otağında kurulan 51 çadırda iller tanıtım için sergi açarken, çeşitli etkinliklerin yer aldığı alanda 2 gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler düzenlenecek.

Solo Türk'te Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yıl dönümü nedeniyle gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Kutlama programında bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, " Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Ahlat'ta doğdu. Tarih boyunca Ahlat'ta alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük roller oynadı. Niksar ve Harput ile birlikte Müslüman Türklerin Anadolu'da üç tutunma yerinden biri olan Ahlat'ta gerçekleşen bu etkinlik ile tarihinden almış olduğumuz ilhamı gelecek kuşaklara aktarıyoruz. 8 bin 200 ecdat mezarının bulunduğu kabristandaki her bir şahide her bir kitabe aynı zamanda bizim bu topraklardaki binlerce yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. 1042 yılı itibari ile kadim Türk toprağı olan Ahlat, 1071 yılında tarihinin önemli bir kırılma noktasına şahitlik etti. Sultan Alparslan Hazretleri Cuma namazını burada kıldı. Atının kuyruğunu burada bağlayıp Malazgirt Zaferi için buradan hücuma kalktı. Kutalmış oğlu Süleyman Bey Anadolu'nun fethini buradan planladı. Kadim Türk devletleri buradan mayalandı. Osmanlıyı kuran Kayı aşireti yıllarca Ahlat'ta yaşadı. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Ahlat'ta doğdu. Tarih boyunca Ahlat'ta alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük roller oynadı" dedi.

Dünyanın gözü önünde güçlü Türkiye'yi bu inançla inşa edeceklerini belirten Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Binlerce yıllık bir tarihin, bir evladı olarak atalarımızın burada Ahlat'tan bütün Anadolu'ya, Malazgirt'ten bütün dünyaya bir fetih ruhuyla adaleti, barışı, huzuru, kardeşliği, muhabbeti aşıladılar ve biz bugün ecdadımızın izinde Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa ederken tarihimizden ilham alarak, medeniyetimizden ilham alarak, geçmişimizden ilham alarak, inancımızdan güç kuvvet alarak hep birlikte ecdadın bize mayaladığı o birlik, beraberlik, kardeşlik duygusuyla ileriye doğru gidiyoruz ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi bu inançla inşa edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da, "Türk milletinin Anadolu topraklarında ilerleyişinin şahlandığı kutsal beldenin adıdır Ahlat" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan'ın cesareti, şanlı ordumuzun ve kadim milletimizin azim ve kararlılığıyla Anadolu'yu vatan kılmıştır. O gün atalarımız, sadece bir zafer kazanmadı; aynı zamanda bize geleceğe inançla bakmayı, zorluklara karşı dimdik durmayı öğretti. Anadolu topraklarını milletimizin ebedi anavatanı olmasını sağladı. Evet nedir Ahlat? Medeniyetimizi yeniden yükseltme iradesinin adıdır Ahlat. Dosta güven, düşmana korku veren yükselişimizin mührüdür Ahlat. Yeni nesillere aktarılan kutsal değerlerin sembol ismidir Ahlat. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği şanlı tarihin adıdır Ahlat. Ahlat; mazisi derin, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan kadim yerin adıdır. Ahlat geçmişte birçok savaş sahnelerine şahitlik etmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok farklı kültürleri bir arada barındırmış İslam dünyasının ortak mirasıdır."

Açılan tanıtım ve el sanatları stantları protokol üyeleri tarafından ziyaret edilirken, atlı oyunlar ve çocuk oyunları da büyük ilgi gördü. Van Jandarma Atlı Birlikleri de alanda atlarla yürüyerek vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılışa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.