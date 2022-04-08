Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

08.04.2022 16:02
Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin Kongre ve Sergi Salonu'ndaki etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti. Etkinlikte, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu kreş öğrencileri de dans gösterileri sundu.

Programa, Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Roman vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

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Akdeniz, Mersin, Kongre, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı - Son Dakika


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