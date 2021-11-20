Mersin Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Mersin'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen CNR Mersin Kitap Fuarı açıldı.

Vali Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, geçen yıl organizasyonun Kovid-19 tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilmediğini söyledi.

Dönemi "bilgi çağı" şeklinde tanımlayan ve kitap okumanın önemine değinen Su, "Okumak geçmişi, bugünü ve geleceği bilmemizi sağlıyor. Günümüzü okuyabilen kişi, geleceği belirler. Bu yüzden okuma alışkanlığını kazandıran bu tip fuarlar çok değerli. Kitap fuarlarında sadece kitap alışverişi yapılmıyor. Fuar ayrıca kitapseverleri yazarlarla ve çok sayıda etkinlikle de buluşturuyor." dedi.

CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman da 12 bin 500 metrekarelik alanda açılan ve 200'den fazla yayınevinin katıldığı fuarın, 500 binin üzerinde kitapsever tarafından ziyaret edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve öğretmenlerin ücretsiz ziyaret edebileceği fuar, 28 Kasım'a kadar açık kalacak.