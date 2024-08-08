Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Balon Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Balon Festivali Coşkusu

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Nevşehir Kültür Yolu Festivali, uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yaparak gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. 18 ülkeden 40 balonun katıldığı festivalde, renkli ve figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz manzarasında süzülerek turistlerin ilgisini çekti.

08.08.2024 09:03
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Sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde "Balon Festivali" coşkusu

NEVŞEHİR - Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son dört gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 8-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden 40 balon katılıyor.

Göreme beldesindeki festival alanında, sabahın erken saatlerinde ekiplerin hazırlıklarının ardından çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Değişik renk ve figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya'nın eşsiz manzarasında peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, yerli ve yabancı turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşen Balon Festivali'nde 8-11 Ağustos tarihlerinde 18 ülkeden gelen rengarenk, farklı figürlerdeki balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı.

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı figürlerdeki 60 balon gökyüzünü renklendirdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan festival öncesi yaptığı açıklamada, "Kapadokya'da 3 Ağustos tarihinde başlayan kültür yolu festivalinde sanat ve kültür dolu günler yaşıyoruz. Bugün de 17 farklı ülkeden yaklaşık 35 farklı balonları ağırlıyoruz. Bugün balon festivali düzenliyoruz. Kapadokya'da balonların ayrı bir yeri var. Bugün de yabancı misafirlerimiz uçuş gerçekleştirecek. Balona binenler için havadan izlenecek çok güzellikler var. Bunun yanında da uçan balonları izlemek de ayrı bir güzel" şeklinde konuştu.

Balon firması sahibi Halis Aydoğan da yaptığı açıklamada, "Bu yıl daha heyecanlıyız. Bugün yurt dışından gelen 35 figürlü balonlarınız var. Ülkemizde üretilen yerli figürlü balonlar ile birlikte 40 balon havalanacak. Her yıl festivalimiz emin adımlar ile daha da büyümekte" dedi.

Kapadokya Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen Balon Festivali'ne katılanlar da bu muhteşem manzarayı izledi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali\'nde Balon Festivali Coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Balon Festivali Coşkusu - Son Dakika

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