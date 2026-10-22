Niğde'de emekli mücellit Adem Demir, eskiyen kitaplara 36 yıldır hayat veriyor

Niğde'de yaşayan 48 yaşındaki mücellit Adem Demir, 36 yıldır eskimiş kitapları ciltleyerek okurlarıyla buluşturuyor.

İlkokuldan sonra 12 yaşında bir matbaada mesleğe başlayan ve yıllarca çıraklık yapan Demir, meslekte kendisini geliştirerek usta oldu.

Cilt ustası Demir, 2020'de emekli olduktan sonra da arkadaşının matbaasında eskiyen kitapları ciltleyerek okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor.

Eskiyen kitapların yanı sıra üniversite tezlerinin yıpranan ciltlerini ve Kur'an-ı Kerim'leri de özenle onaran Demir????, teknolojinin gelişmesine rağmen mesleğini sürdürüyor.

Ciltçi Adem Demir, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra babasının arkadaşının matbaasında çalışmaya başladığını söyledi.

Demir, uzun yıllar orada çalıştığını anlatarak, bu süre zarfında kitaplara ilgi duyduğunu ve kitap ciltlerini yenileme aşamalarını öğrendiğini ifade etti.

Eski kitaplara hayat vermenin dikkatini çektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bunlar benim dikkatimi çekti, ustalarıma 'Nasıl yapıyorsunuz, nasıl oluyor' diye sordum. Sağ olsun ustalarım da ilgimi görünce bana bu işi öğrettiler. Uzun yıllar bu işi yaptım ve emekli oldum. Şimdi de hobi amaçlı devam etmekteyim. Emekli olduktan sonra kitapların ziyan olmasına gönlüm el vermedi. Bir kitap bir ağaç demektir. Ağaçlarımız yok olmasın ve kitaplarımıza hayat verelim diye uğraşıyorum. Kitabımızın sayfaları bazen yırtık, bazen kapakları parçalanmış oluyor. Bunları söküyoruz, yapıştırabileceklerimizi yapıştırıyoruz. Yapıştıramayacaklarımızı geri iade etmek zorunda kalıyoruz. İçimiz el vermeyerek ama mecbur kalıyoruz."

"Kitaplarımızı yakmayalım, çöpe atmayalım"

Demir, ciltlediği ve dikkatini çeken kitaplardan beğendiği pasajları okuduğunu da dile getirdi.

Kitaplarla bağını sürdürdüğünü ve yeni bilgiler edindiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"İlgimi çeken güzel kitaplar oluyor. Kitapları ciltlerken, formalarını tazelerken ve sayfalarını dikerken ara satırlarından birkaç kelime öğrenebilmek amacıyla okuyorum. Kitaplarımızı yakmayalım, çöpe atmayalım. Bunlara yeniden hayat verelim. Gerekirse kütüphanelerimize, okullarımıza, Kur'an kurslarımıza teslim edelim. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım, ömrüm yettiği sürece kitaplarımıza hayat vermeye devam edeceğim. Her kitap bir ilim, kültür demektir. Bu ilim ve kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım."

Demir, yıllar içinde edindiği tecrübeyi genç kuşaklara aktarmak ve mesleğinin unutulmamasını sağlamak istediğini sözlerine ekledi.