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Kültür Sanat

Öğrenciler Rölyef Sanatı Öğreniyor

Öğrenciler Rölyef Sanatı Öğreniyor
21.06.2025 13:00
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İzmir Kız Lisesi'ndeki öğrenciler Almanca derslerinde rölyef sanatı öğreniyor.

İZMİR Kız Lisesi'nin Almanca öğretmenleri, rölyef sanatını öğrenmek için öğrencileri ile birlikte eğitime katıldı. Almanca derslerinde Avrupa'daki ünlü mimari ve sanatsal yapıları inceleyerek, bu sanata ilgi duyduklarını söyleyen Almanca öğretmeni Alev Öztürk, "Artık dünya çok küçük olduğu için çocuklarımızın gezip, görme imkanı daha fazla. Ama gördükleri hakkında yorum yapabilmeleri bizim için çok değerli. O ülkenin sanatını, tarihini, yaşam şeklini de öğrenmelerini istiyoruz" dedi.

İzmir Kız Lisesi'nde Almanca öğrenen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte UNESCO tarafından da korumaya alınan ve çeşitleri bulunan rölyef sanatını yaşatmak için atölye çalışmalarına başladı. Avrupa'daki ünlü mimari ve sanatsal yapıları inceleyerek bu sanata ilgi duyan öğretmenler ve öğrencileri, kretuar bıçağı, kesim matı, dekupaj tutkalı gibi spesifik çalışma araçları ile çalıştı. Ekip daha sonra sertifika alıp eserlerini sergiledi.

'ONLARI BİR DÜNYA VATANDAŞI YAPMAK İSTİYORUZ'

İzmir Kız Lisesi'nin Almanca öğretmeni Alev Öztürk, Almanca dersi kapsamında öğrencilerin dil öğrenmesinin yanı sıra kültürel bilgiler edinmesi ve vizyon sahibi olmasının da önemli olduğunu belirtip, "Onları bir dünya vatandaşı yapmak istiyoruz. Artık dünya çok küçük olduğu için çocuklarımızın gezip, görme imkanı daha fazla. Ama gördükleri hakkında yorum yapabilmeleri bizim için çok değerli. O ülkenin sanatını, tarihini, yaşam şeklini de öğrenmelerini istiyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN İLGİSİ GÜZELDİ'

11'inci sınıf derslerinde Almanya'nın katedral gibi ünlü mekanlarını işlediklerini ifade eden Öztürk, "Bu bilgileri kalıcı hale getirmek istedik. Sanata, farklı kültürlere, gezmeye ilgisi olan, mimarlık okumak isteyen öğrencilerimiz vardı. Hepsine hitap eden bir çalışma oldu. Öğrencilerimizin ilgisi gayet güzeldi. Katılımı 20 kişiyle sınırlı tuttuk ama sonra öğretmenlerimiz de katılmak istedi. Örneğin matematik öğretmenimiz Pi sayısını çalışmak istedi. Çalışmamız farklı yerlere evrildi. Bize farklı bakış açıları kattı. Eğitime devam etmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz daha farklı eserler çalışmak istiyor" dedi.

'SERGİ AÇABİLİRİZ'

Şubat ayından bu yana online eğitim aldıklarını anlatan Almanca öğretmeni Anber Uzun Demet de farklı sınıflardan öğrencileri seçtiklerini dile getirerek, "İzmir Saat Kulesi'nin saatini Almanya imparatoru hediye etmiş ya da Basmane Garı'ndaki mimari yapıdan yola çıkarak o eserleri yapmak istiyoruz. Bir proje kapsamında okulumuzda ya da farklı bir yerde sergi açabiliriz. Avrupa'ya da bu sanatı gösterme şeklinde hedeflerimiz var. Aşama aşama hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'MEŞAKKATLİ BİR SANAT'

Kağıt oyma sanatçısı Aydan Kabaağaçlı (62) ise kağıt rölyef sanatının en az 10-12 poster ve 260 gramlık kağıtların boyutlandırılması ile ortaya çıktığını söyleyip istenilen tema, sanat eseri ve doğa resmi ile çalışılabileceğini ifade etti. Yaklaşık 13 yıldır bu sanatla ilgilendiğini dile getiren Kabaağaçlı, "Talep çok fazla. Taş, alçı, alüminyum rölyef uygulamaları var. Kağıt rölyef de bunun farklı bir boyutu. Daha renkli ve sıcak görünümlü eserler ortaya çıkıyor. Biraz meşakkatli bir sanat. Çabuk ortaya çıkmıyor. El emeği göz nuru. Tek tek kesiyorsunuz. Özel ütü uyguluyorsunuz. Kenarlarını boya ile boyuyorsunuz. Katlar arasına maket karton koyup bunları boyutlandırmak gerekiyor. Boyutlu boyalarla üzerinden geçip şekiller veriyorsunuz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK İSTEKLİ'

Eserlerini bir sergide toplamak için başladığını daha sonrasında eğitime yöneldiğini söyleyen Aydan Kabaağaçlı, şöyle dedi: "Gönüllü olarak kız lisesindeki öğrencilere eğitim veriyorum. Türk-Alman sanat eserlerini uluslararası boyutta sunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönem ortaya güzel projeler çıkacak. Bu sanatı tam olarak öğrenmek için en az 3 yıl gerekli. Ama çocuklarımız çok istekli. Gençlerle çalışmak bana ayrı bir keyif verdi."

'YAZ TATİLİNDE HOBİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

11'inci sınıf öğrencisi Destina Işık (16), verimli bir eğitim süreci geçirdiklerini dile getirip, "Bu sanatla uğraşmak çok keyifli. Almanya ile ilgili bir resim üzerine çalışıyorum" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Tuana Ünalan (16) da "Genel olarak el işine yatkınım. Ama rölyef hakkında bilgim yoktu. Eğitimlere katılıp ilerlemek istedim. Yaz tatilinde hobi olarak devam edeceğim. Kağıt siparişi verdim. Geldiğinde çiçek figürleri çalışacağım. İlk olarak kelebek çalıştık. Üstüne İzmir ve Almanya'daki önemli yerleri çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler Rölyef Sanatı Öğreniyor - Son Dakika

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