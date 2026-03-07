Devlet Opera ve Balesinin başarılı 8 kadın sanatçısı, opera eserlerinde iz bırakan kadın karakterlerin arya ve hikayelerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında müzikseverlere bir konserde sunmaya hazırlanıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesince düzenlenecek "Hikayeleriyle Operanın Kadın Kahramanları" konseri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde 11 Mart akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Konserin Opera Sahnesi'ndeki genel provasında AA muhabirine açıklama yapan eserin rejisörü Zeynep Utku, Gülümden Alev Karaman ile eseri hayata geçirdiklerini ve yaratım sürecinde yoğun çalıştıklarını söyledi.

"Konserde, farklı solistlerle operadaki kadın başrol kahramanlarını tanıyacağız ve karakterlerin hikayelerini dinleyeceğiz. Farklı bir konsept üzerinden yürümek ve karakterlere yoğunlaşmak istedik. Ankara Devlet Opera Balesi'nin değerli 8 kadın solistini seçtik ve elbette daha çok solistimiz var. Diğer konserlerde de onlarla çalışmak istiyoruz." diyen Utku, 11 Mart'taki konserin ardından, 8 Nisan'da da ikinci konseri yapacaklarını belirtti."

Sanatçıların, seslendirdikleri kadın kahramanların operadaki orijinal sahne kıyafetleri ile sahneye çıkacaklarına işaret eden Utku, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm kadınlarımız, baş tacımız. Annelerimizi, anne adaylarımızı tüm kadınlarımızı çok seviyoruz. Sadece bir gün değil, sadece 8 Mart'ta değil, onları her gün el üstünde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm kadınlarımızı, kadın kahramanların hikayelerini dinlemek için konserimize bekliyoruz."

Tosca'dan Aida'ya sahnede kadınlar

Konserin metin yazarı Gülümden Alev Karaman da operalardaki güçlü ve kırılgan kadın karakterleri seyirciye kendi iç hikayeleriyle anlatmak için yola çıktıklarını ve iyi bir projeye imza attıklarını söyledi.

Karaman, "Anlatımlı, rejili bir konserimizde 90 dakikada 13 operayı aryalar ve hikayeleriyle anlatmış olacağız. Kösem Sultan, Macbeth, Aida ve Tosca hırslarıyla, fedakarlıklarıyla, ihtiraslarıyla ortaya çıkmış kadın karakterler. Bu karakterlerin duygularını anlatıcılı bir konserde dinleyicilerimize aktaracağız. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan genç sanatçı arkadaşımız Berkay Veli, metinleri, hikayeleri anlatıyor. İzleyicimizin de tatmin olacağı güzel bir iş olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karakterlerin iç dünyasına değineceğiz"

Soprano Feryal Türkoğlu, konserlerde 8 kadınla birlikte şarkı söylemenin zor olduğunu, bu özel gün için birlikte olmaktan mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını söyledi.

Konserde, Verdi'nin "Aida" Operasından "Ritorno Vincitor" ile Mozart'ın "İdomeneo" Operasından "Elektra" aryalarını seslendireceğini belirten Türkoğlu, "Seyircilerimiz operaya geliyor, izliyor ve onlarda bir iz bırakıyor eserler. Bu konserde çok değerli tiyatro sanatçımız Berkay Veli'nin de anlatımıyla karakterlerin iç dünyasına değineceğiz. Bu yapılmamış bir projeydi ve çok güzel olacak." diye konuştu.

Kösem Sultan sahnede olacak

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin ise konserde 8 kadın, 8 ayrı rengin bir araya geldiğini ve birbirinden farklı sanatsal yorumun dinleyiciyle buluşacağını vurguladı.

Okan Demiriş'in "4.Murat" eserinden "Kösem Sultan" aryası ile Verdi'nin "Macbeth" operasından "Vieni T'Affretta" aryasını seslendireceğini belirten Bilgin, "İki kadın karakter de tutku ve hırs dolu iç dünyalara sahipler, bu da sahneye yansıyor." dedi.

Bilgin, Dünya Kadınlar Günü'nün bir güne indirgenemeyeceğini, bu konserin devamını da getirerek bir farkındalık yaratmayı umduklarını dile getirdi.

"Aryaları peş peşe hikayeleriyle dinlemek çok büyük şans"

Soprano Funda Ateşoğlu da Fransız besteci Jules Massenet'in "Herodiade" operasından "Salome" rolünü seslendireceğini belirterek, bu operadaki aryaların enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bu duyguyu konserde seyirciye geçirmek istediklerini söyledi.

Ateşoğlu, "Aryaları peş peşe hikayeleriyle dinlemek çok büyük şans, seyircilerimiz kaçırmasınlar." dedi.

Soprano Esin Talınlı ise, Antonin Dvorak'ın "Rusalka" operasını seslendireceğini belirterek, "Bu operada su perisini seslendiriyorum. İnsan olma ve sevilme özlemiyle aşık olduğu kişi için sesinden vazgeçebilen, büyük bir fedakarlık gösteren bir karakteri seslendireceğim. Çok zor bir şey yapıyor ama toplumda kadınlar da kimi zaman bunu yapıyor." dedi.

Piyanist Melahat İsmail de, Azerbaycan ve Türkiye'de çalıştığını, 17 yaşından beri opera sahnesinde olduğunu anlattı.

Operanın "muhteşem bir sanat" olduğunu vurgulayan İsmail, "Çok farklı düetler, farklı aryalar söylüyoruz bu konserde. Sahnedeki tüm sanatçılarımız kendilerini müziğe adamış insanlar. Yaşamlarının farklı aşamalarında hep müzik onlara eşlik etmiş. Tüm kadınların, kadınlar gününde ve her zaman mutlu olmasını diliyorum." dedi.

Mezzo sopranolar Özge Türkoğlu, Ferda Yetişer ile sopranolar Seda Aracı ve Tuğba Mankal'ın da sahnede olacağı 11 Mart'taki ilk konserinin ardından, eser 8 Nisan'da da sanatseverlerle buluşacak.