Operanın Kadın Kahramanları Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Operanın Kadın Kahramanları Konseri

Operanın Kadın Kahramanları Konseri
07.03.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, opera eserlerindeki kadın karakterler seslendirilecek.

Devlet Opera ve Balesinin başarılı 8 kadın sanatçısı, opera eserlerinde iz bırakan kadın karakterlerin arya ve hikayelerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında müzikseverlere bir konserde sunmaya hazırlanıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesince düzenlenecek "Hikayeleriyle Operanın Kadın Kahramanları" konseri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde 11 Mart akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Konserin Opera Sahnesi'ndeki genel provasında AA muhabirine açıklama yapan eserin rejisörü Zeynep Utku, Gülümden Alev Karaman ile eseri hayata geçirdiklerini ve yaratım sürecinde yoğun çalıştıklarını söyledi.

"Konserde, farklı solistlerle operadaki kadın başrol kahramanlarını tanıyacağız ve karakterlerin hikayelerini dinleyeceğiz. Farklı bir konsept üzerinden yürümek ve karakterlere yoğunlaşmak istedik. Ankara Devlet Opera Balesi'nin değerli 8 kadın solistini seçtik ve elbette daha çok solistimiz var. Diğer konserlerde de onlarla çalışmak istiyoruz." diyen Utku, 11 Mart'taki konserin ardından, 8 Nisan'da da ikinci konseri yapacaklarını belirtti."

Sanatçıların, seslendirdikleri kadın kahramanların operadaki orijinal sahne kıyafetleri ile sahneye çıkacaklarına işaret eden Utku, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm kadınlarımız, baş tacımız. Annelerimizi, anne adaylarımızı tüm kadınlarımızı çok seviyoruz. Sadece bir gün değil, sadece 8 Mart'ta değil, onları her gün el üstünde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm kadınlarımızı, kadın kahramanların hikayelerini dinlemek için konserimize bekliyoruz."

Tosca'dan Aida'ya sahnede kadınlar

Konserin metin yazarı Gülümden Alev Karaman da operalardaki güçlü ve kırılgan kadın karakterleri seyirciye kendi iç hikayeleriyle anlatmak için yola çıktıklarını ve iyi bir projeye imza attıklarını söyledi.

Karaman, "Anlatımlı, rejili bir konserimizde 90 dakikada 13 operayı aryalar ve hikayeleriyle anlatmış olacağız. Kösem Sultan, Macbeth, Aida ve Tosca hırslarıyla, fedakarlıklarıyla, ihtiraslarıyla ortaya çıkmış kadın karakterler. Bu karakterlerin duygularını anlatıcılı bir konserde dinleyicilerimize aktaracağız. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan genç sanatçı arkadaşımız Berkay Veli, metinleri, hikayeleri anlatıyor. İzleyicimizin de tatmin olacağı güzel bir iş olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karakterlerin iç dünyasına değineceğiz"

Soprano Feryal Türkoğlu, konserlerde 8 kadınla birlikte şarkı söylemenin zor olduğunu, bu özel gün için birlikte olmaktan mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını söyledi.

Konserde, Verdi'nin "Aida" Operasından "Ritorno Vincitor" ile Mozart'ın "İdomeneo" Operasından "Elektra" aryalarını seslendireceğini belirten Türkoğlu, "Seyircilerimiz operaya geliyor, izliyor ve onlarda bir iz bırakıyor eserler. Bu konserde çok değerli tiyatro sanatçımız Berkay Veli'nin de anlatımıyla karakterlerin iç dünyasına değineceğiz. Bu yapılmamış bir projeydi ve çok güzel olacak." diye konuştu.

Kösem Sultan sahnede olacak

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin ise konserde 8 kadın, 8 ayrı rengin bir araya geldiğini ve birbirinden farklı sanatsal yorumun dinleyiciyle buluşacağını vurguladı.

Okan Demiriş'in "4.Murat" eserinden "Kösem Sultan" aryası ile Verdi'nin "Macbeth" operasından "Vieni T'Affretta" aryasını seslendireceğini belirten Bilgin, "İki kadın karakter de tutku ve hırs dolu iç dünyalara sahipler, bu da sahneye yansıyor." dedi.

Bilgin, Dünya Kadınlar Günü'nün bir güne indirgenemeyeceğini, bu konserin devamını da getirerek bir farkındalık yaratmayı umduklarını dile getirdi.

"Aryaları peş peşe hikayeleriyle dinlemek çok büyük şans"

Soprano Funda Ateşoğlu da Fransız besteci Jules Massenet'in "Herodiade" operasından "Salome" rolünü seslendireceğini belirterek, bu operadaki aryaların enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bu duyguyu konserde seyirciye geçirmek istediklerini söyledi.

Ateşoğlu, "Aryaları peş peşe hikayeleriyle dinlemek çok büyük şans, seyircilerimiz kaçırmasınlar." dedi.

Soprano Esin Talınlı ise, Antonin Dvorak'ın "Rusalka" operasını seslendireceğini belirterek, "Bu operada su perisini seslendiriyorum. İnsan olma ve sevilme özlemiyle aşık olduğu kişi için sesinden vazgeçebilen, büyük bir fedakarlık gösteren bir karakteri seslendireceğim. Çok zor bir şey yapıyor ama toplumda kadınlar da kimi zaman bunu yapıyor." dedi.

Piyanist Melahat İsmail de, Azerbaycan ve Türkiye'de çalıştığını, 17 yaşından beri opera sahnesinde olduğunu anlattı.

Operanın "muhteşem bir sanat" olduğunu vurgulayan İsmail, "Çok farklı düetler, farklı aryalar söylüyoruz bu konserde. Sahnedeki tüm sanatçılarımız kendilerini müziğe adamış insanlar. Yaşamlarının farklı aşamalarında hep müzik onlara eşlik etmiş. Tüm kadınların, kadınlar gününde ve her zaman mutlu olmasını diliyorum." dedi.

Mezzo sopranolar Özge Türkoğlu, Ferda Yetişer ile sopranolar Seda Aracı ve Tuğba Mankal'ın da sahnede olacağı 11 Mart'taki ilk konserinin ardından, eser 8 Nisan'da da sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Operanın Kadın Kahramanları Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Giden gidene Bu takıma da hoca dayanmıyor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek 400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek
124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti 124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak 2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
Galatasaray’da derbi öncesi kırmızı alarm Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Operanın Kadın Kahramanları Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.