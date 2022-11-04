Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Akın toprağa verildi - Son Dakika
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Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Akın toprağa verildi

04.11.2022 15:42

İstanbul'da beyin kanaması nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın'ın cenazesi memleketi Adana'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin ölümüyle yıkılan Miho Shimotashiro Akın, "Ben her şeyi kaybettim" ifadesini kullandı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı yoğun bakım servisinde 2 Kasım'da yaşamını yitiren Akın için Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Akın'ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro Akın törende, çok üzgün olduğunu söyleyerek "Benim için baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile, benim için her şeydi. Ben her şeyi kaybettim" dedi.

ZEYDAN KARALAR: DURUŞUNDAN VE İNANCINDAN TAVİZ ETMEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Akın'ın doğruluğunu ve dürüstlüğünü bozmayan çok saygın bir insan olduğunu anlatarak "Böyle bir adamdı Rıza işte. Her türlü koşula, zorluğa, zorlamaya rağmen karakterinden, duruşundan, inanışından, mücadelesinden taviz vermeyen insanlar, çok saygılı insanlar" diye konuştu.

Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

KEMAL AKAY: İNSANA EN GÜZEL HEDİYE ÖLÜMÜN DOSTLARIYLA OLMASI

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Rıza Akın'ın bir süre belediyede de görev yaptığından bahsederek "Benim belediyecilik anlayışımda çok rolü var. Şu kalabalığı görünce, güzel yaşamak, insanlarla birlikte yaşamak, insanlar adına yaşamak herhalde en önemli şey. Bir insan için en güzel hediye, ölümünde dostlarıyla beraber olması, ölümüne dostlarının üzüntü duyması, belki bir insanın yaşamındaki en büyük zenginliği. Rıza bu anlamda çok zengindi. Bugün de zaten burada görüyoruz, toprağı bol olsun" ifadesini kullandı.

Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törene katılan sanatçının ailesi, arkadaşları ve sevenleri gözyaşı döktü. Akın'ın fotoğraf ve görüntülerinden hazırlanan video izletilen törenin sonunda, sanatçının cenazesi salondan alkışlarla uğurlandı. Rıza Akın'ın naaşı Asli Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Akın toprağa verildi - Son Dakika

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