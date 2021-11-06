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"PhotoMaraton", fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika

"PhotoMaraton", fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi

06.11.2021 18:19

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve fotoğrafçılığı sevdirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "PhotoMaraton" kapsamında bir araya gelen bine yakın fotoğraf tutkunu, Sirkeci Garı, Beyazıt Meydanı ve Galata Kulesi çevresinde kıyasıya yarıştı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve fotoğrafçılığı sevdirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "PhotoMaraton" kapsamında bir araya gelen bine yakın fotoğraf tutkunu, Sirkeci Garı, Beyazıt Meydanı ve Galata Kulesi çevresinde kıyasıya yarıştı.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Canon'un sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin startı, öğle saatlerinde Sirkeci Garı'nda verildi.

Dijital, analog, cep telefonu ve video kategorilerinde, 4 farklı alanda belirlenen temalar doğrultusunda çekim yapan yarışmacılar, gün boyunca tarihi şehrin sokaklarını vizörlerine taşıdı.

FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Alper Koç, Sirkeci'de kayıtların alınmasıyla maratonun başladığını ifade ederek, "Her istasyonda temalar açıklanıyor ve fotoğrafçılar belirli bir aralıkta orada en iyi kareleri yakalamaya çalışıyorlar." dedi.

Koç, bu sene de katılımın yoğun olduğuna işaret ederek, "Amatör ve profesyonel pek çok fotoğrafçı gün boyu İstanbul'un tarihi mekanlarını fotoğraflayarak bir envanter oluşturuyor. Katılımdan ve ilgiden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Maratona katılan fotoğrafçı Ender Yükseker ise bu sene birkaç tane PhotoMaraton'a katıldığını kaydederek, fotoğrafın olduğu her yere gitmeye çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda da bu etkinliğe katıldığını söyleyen Yükseker, "Burada çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Çekim yaparken izinli olduğumuz için sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 100 bin lira ödülün dağıtılacağı PhotoMaraton'da fotoğraf tutkunları, Sirkeci-Beyazıt-Tünel- Beyoğlu meydanlarında 9 saatte, 9 temalı 9 fotoğraf çekti ve bu fotoğraflarla yarışmaya katıldı.

Fotoğraf tutkunları PhotoMaraton'da 1 analog kategori, 1 cep kategori, 1 video kategori ve 3 dijital (genel) kategori temalarıyla ilgili çektikleri fotoğrafları, aynı gün en geç saat 21.30'da Taksim'de teslim etti.

Toplamda 16 temanın fotoğraflandığı maratonda 16 kişi ödüllerin sahibi olacak.

Her sene değişen PhotoMaraton jürisinde bu sene İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Eyüp Coşkun, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz görev alıyor.

Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında; Bünyamin Aygün, Cenk Mirat Pekcanattı, Emirkan Cörüt, Mehmet Turgut, Onur Çam, Oya Akkul, Ömer Serkan Bakır, Tuğba Kırallı, Ada Yıldırım, Fatih Berat Örer, Mustafa Yılmaz, Şenay Akkurt, Şahin Balkaya, Gülşen Gürses, Timur Akkurt ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy yer alıyor.

PhotoMaraton , fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi
PhotoMaraton , fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi
PhotoMaraton , fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi
PhotoMaraton , fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi
PhotoMaraton , fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi

Beyazıt Meydanı, Galata Kulesi, Sirkeci Garı, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'PhotoMaraton', fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika


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