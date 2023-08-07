Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası! - Son Dakika
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası!

07.08.2023 09:48

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in, sevgilisi Kaan Yıldırım ile çıktığı tatilden ağladığı bir fotoğrafı paylaşması üzerine evlilik teklifi aldığı iddia edildi. Deniz'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından evlilik teklifi olarak yorumlandı. Kaan Yıldırım'ın yaptığı kırmızı kalp emojili yorum da bu iddiaları güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle çıktığı tatilden ağladığı bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü.

"KESİN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatilinden kareleri yayınlayan Deniz, son olarak ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisini etiketledi. Oyuncunun "İşte öyle bir şey" yazarak sevgilisini etiketlediği paylaşımı gören takipçileri evlilik teklifi aldığını iddia etti. Yıldırım'ın kırmızı kalp emojili yorum yaptığı paylaşımına sessiz kalmayan birçok kullanıcı, "Kesin evlilik teklifi aldı, bunlar mutluluk gözyaşları" yorumunu yaptı.

Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la evleniyor mu?
Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?
Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la evleniyor mu?
Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la evleniyor mu?
Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la evleniyor mu?
Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la evleniyor mu?
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası! - Son Dakika
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