Polonyalı Angelika Kayseri'ye gelin geldi - Son Dakika
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Polonyalı Angelika Kayseri'ye gelin geldi

26.02.2022 15:51
Polonyalı Angelika Kayseri'ye gelin geldi

Antalya'da tatilde tanışan Mehmet Bozna ile Polonyalı Angelika Magdalena, Kayseri'de dünya evine girdi.

Antalya'da tatilde tanışan Mehmet Bozna ile Polonyalı Angelika Magdalena, Kayseri'de dünya evine girdi.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nikah töreninde hayatlarını birleştiren çiftin şahitliğini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile gelinin akrabaları yaptı.

Nikahın ardından evlilik cüzdanını çifte veren Kabakcı, ömür boyu mutluluk diledi.

Bozna, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olduğunu, iki yıl önce Alanya'ya tatile gittiğinde Angelika Magdalena ile tanıştığını anlattı.

Angelika'yı ilk görüşte sevdiğini ifade eden Bozna, "Kader yolculuğumuzu nikahla taçlandırdık. Çok mutluyum." dedi.

Polonya'da bir ilaç firmasında çalıştığını belirten Angelika Magdalena ise bundan sonra Kayseri'de yaşayacağını, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

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gençlik, Antalya, Evlilik, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Polonyalı Angelika Kayseri'ye gelin geldi - Son Dakika


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