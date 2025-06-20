Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi AKM'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi AKM'de ziyarete açıldı

Ressam Ömer Onay\'ın "Bilinç Akışı" sergisi AKM\'de ziyarete açıldı
20.06.2025 16:53
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Ressam Ömer Onay'ın ikinci kişisel sergisi "Bilinç Akışı" AKM'de sanat, basın ve iş dünyasından kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Onay'ın geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı "Noktrün", "Yitik Alemler" ve "Zamandan Önce" adlı üç serisini bir arada izleyiciye sunan sergisi 6 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren ressam Ömer Onay'ın ikinci kişisel sergisi "Bilinç Akışı" Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Serginin 19 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşen açılışı sanat, edebiyat ve iş dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Ressam Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de ziyarete açıldı

KANCA: YILLAR SONRA HEPİMİZİ ŞAŞIRTAN ÖZGÜN ÇALIŞMALARI ORTAYA KOYDU

Serginin açılışını, serginin destekçileri arasında yer alan Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca yönetti. Kanca, öncelikle sanatçı ile uzun yıllardır dost olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Hepimizin az konuşan, suskun bir isim olarak tanıdığımız sevgili dostumuz Ömer Onay, güzel sanatlardan mezun olduktan sonra yıllar boyunca grafik çalışmaları ile yaşamına devam etti. Birçok önemli prestij kitabın tasarımlarına, birçok sanatçının sergi kataloglarına imza attı.Yıllar sonra ise hepimizi şaşırtan, bu özgün çalışmaları ortaya koydu. Sohbetlerimizde az konuşmasıyla meşhur arkadaşımız Ömer'in bu büyük başarısında dostları olarak yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

ERKAN MUMCU: SANATIMIZDA ÖRNEĞİNİ AZ GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ÖZGÜNLÜK

Davetliler arasında bulunan eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu da, yıllardır tanıdığı sanatçıyı zaman zaman bir kağıda çizimler yaparken gördüğünde kendisine yönelttiği "Ne yapıyorsun?" sorusuna "Bir form arıyorum" yanıtını verdiğini aktararak, eserlerine dair şu düşüncelerini aktardı: "Ömer'in yıllar süren form arayışları sonucu bugün bu sergide karşımıza çıkan eserler bizim sanatımızda örneğini az gördüğümüz bir özgünlük içeriyor. Ömer sentezlenmiş formları yeniden yaratma derdiğinde bir sanatçı değil. Ömer Onay çok has bir sanatçı, has bir ressam çünkü doğada var olmayan formları zihnindeki anlamlarla birleştirip canlandıran, kompoze eden bir sanatçı." Mumcu, sanatçının eserlerinin gelecekte ulusal müzelerin seçkin köşelerinde yer alacağı görüşünü paylaştı.

DURSUN GÜLERYÜZ: KISA SÜREDE ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİ

Televizyon İzleme Araştırma AŞ (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz de, konuşmasında Onay ile uzun yıllar boyunca iş hayatında birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Güleryüz, sanatçının yıllar sonra yaptığı eserleri sergilemesi için kendisini ikna ettiğini aktararak, 2023'te Kadıköy'deki Page Cafe Gallery'de açılan bu serginin ardından kısa sürede kat ettiği mesafenin de önemine dikkat çekti. Güleryüz, "Ömer karakter olarak çok eleştiren, zor beğenen bir insandır. Sergide gördüğümüz bu özgün eserlerinin ardındaki başarının en temel nedeni sanırım bu" yorumunu yaptı.

Ressam Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de ziyarete açıldı

ÖMER ONAY: TEKRARI SEVMEYEN BİR SANATÇIYIM

Sanatçı Ömer Onay ise çintemani gibi geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı ilk serisi Noktrün'ün devamı niteliğindeki sergisi 'Bilinç Akışı'nın hazırlıklarının iki yıl sürdüğünü belirtti. Onay, sergide 'Noktrün', 'Yitik Alemler' ve 'Zamandan Önce' adlı üç serisini bir arada görüleceğini vurguladı. 1984'te güzel sanatlar fakültesini bitirdikten sonra çalışmalarını reklamcılık alanında sürdürdüğünü aktaran Onay, "Yıllarca grafikerlik yaptım. Grafik çalışırken de yeni bir şey üretmek önemli bir faktördür. Bir yandan da, tuval üzerinde olmasa da daima zihnimde resim de çalışıyordum. Resim dünyasını da takip ediyor, yeni anlayışlar bulmaya çalışıyordum. 2005'te çalışmaya başladığım Noktrün serimdeki figürler böyle ortaya çıktı" dedi. Resim sanatında ekspresyonist (dışavurumculuk) bir bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Onay, ilk çalışmalarının ardındaki fikri şöyle aktardı: "İnsanlarla ilişki kurmak, insanların dünyasını anlamak, kavramak benim için önemli. Bir nevi portreciyim diyebilirim. Sonra zihnimde birikenleri 'sembolik bir şekilde nasıl anlatabilirim?' düşüncesiyle, oluşturduğum figürlerde metafor dilini kullanmaya çalıştım. Böylece Noktrün serisi vücuda gelmiş oldu. 2023'te Kadıköy'de açtığım ilk kişisel sergimde bunları sergiledim. Şu an AKM'de açılan sergimizi ikinci kişisel sergim. Ziyaretçiler, bu sergide ilk sergimin ardından Noktrün sergimin nasıl bir değişime uğradığını görme fırsatı bulacaklar. Çünkü tekrarı sevmeyen birisiyim."

"BÜTÜN ÇALIŞMALARIMI AŞKLA YAPTIM"

Onay, 'Yitik Alemler' sergisinde öne çıkan geyik figürüne de değinerek, şunları vurguladı: "Türk toplumlarında geyik kutsal bir varlık olarak kabul edilir. Hem çok estetik hem ürker bir yaratık. Onun bu özelliklerini başkalaştırdım, kendimce kompozisyonlar yaratarak, geyik ve koçu birleştirerek resmettim. Koçun boynuzları ile geyik figüründen bir armoni oluşturdum. Resimlerimdeki mistik imgeler içinde metaforlar saklı. Yani eserlerimin kendi içlerinde de ayrı ayrı temaları var. Bunun yorumunu ise seyirciye bırakıyorum." Sergi açılışında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sanatseverlere teşekkür eden Onay son olarak şunları söyledi: "Ben bütün çalışmalarını aşkla yapan biriyim. Birçok dostum da bendeki bu aşka bugün burada izleyiciyle buluşan sergime büyük destek vererek aynı aşkla eşlik ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel işlerle yoluma devam edeceğim."

Ressam Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de ziyarete açıldı

SERGİ KATALOĞU DA ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Sanatçı Ömer Onay'ın küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı, koordinatörlüğünü İlhan Efe'nin yürüttüğü sergisinin açılışında tasarımına Hayrettin Onay'ın, editörlüğüne Akif Kuruçay'ın imza attığı sergi kataloğu da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzenleme Komitesi'nde Bayram Çiçek, Ekrem Ayyıldız, İsmail Bayram, Neslihan Ünsal, Taha Yiğit Efe ve Benan Albayrak'ın yer aldığı serginin basın danışmanlığını ise Saliha Sultan yürütüyor.

Serginin sponsorluğunu Faruk Boyacıoğlu, Muhammed Eşbah, Abdüsselam Ferşatoğlu ve Alper Kanca üstlendi.

SANAT, BASIN, İŞ VE SİYASET DÜNYASI AÇILIŞTAYDI

'Bilinç Akışı' serginin açılışına sanat dünyasından Emre Zeytinoğlu, Savaş Çevik, Ali Toy, Muzaffer Malkoç, Süleyman Gündüz, Meryem Badiei, Kemal Sayar'ın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.

Basın mensuplarının da büyük ilgi gösterdiği açılışa katılan isimlerden bazıları şöyle: Mükremin Atmaca, Şerif Antepli, Bilgün Aygül, Oktay Özen, Yavuz Yılmaz, Cafer Vayni, Osman Koca, Murat Aydın, Mehmet Ali Verçin, Arzu Cihangir, Kemal Sezer, Ertan Acar, Oktay Özten, Erdem İskenderoğlu, Erhan Kılıç, Ahmet Yılmaz, Nevzat Onmuş, H. Salih Zengin, Ekrem Ayyıldız, Erhan Erken, Sezgin Çevik, Prof. Dr. Kürşat Demirci, Doç. Dr. Nuri Sağlam, Prof. Dr. Erman Gören, Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Prof. Sylvia Onder, Ceyda Arslan Kechriotis.

6 TEMMUZ'A KADAR HER GÜN ÜCRETSİZ GÖRÜLECEK

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, 6 Temmuz'a kadar AKM Çok Amaçlı Salon'da her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz görülebilecek.

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ressam Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de ziyarete açıldı - Son Dakika

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