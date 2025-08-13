Sanatçılar Akçaabat'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sanatçılar Akçaabat'ta Buluştu

Sanatçılar Akçaabat\'ta Buluştu
13.08.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat'ta düzenlenen resim çalıştayında uluslararası sanatçılar eserlerini sergiledi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı', farklı ülkelerden sanatçıları buluşturdu. 15 ressam katıldığı çalıştayda, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri tuvallere yansıtılırken, Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları konu alan tablo ise ilgi çekti.

Akçaabat'ta 12'ncisi düzenlenen resim çalıştayı sergi açılışı ile gerçekleşti. Küratör Ekrem Kutlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya; Türkiye, Kazakistan, Kuveyt, Ukrayna, Gürcistan ve Polonya'dan 15 ressam katıldı. Sergide; Bihter Akyol Dayı, Ekaterine Tsintsadze, Hülya Atalay, İlhan Saka, Julia Tomesko, Malgorzata Andrzejewska, Necmettin Özlü, Özcan Kandemir, Pelin Baykal Aktan, Selman Uzun, Serhan Usluoğlu, Yüksel Baydar, Yaşar Bedri Özdemir, Waleed Ameer ve Zhamilya Taken eserlerini sergiledi. Farklı tekniklerde hazırlanan eserler, Akçaabat'ın kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yansıtan özgün çalışmalardan oluştu. Kuveyt'ten katılan Waleed Ameer Velid Serab, Filistin halkının, özellikle Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları konu alan tablosuyla ilgi çekti. Toplumsal mesajları ve insani temalarıyla tanınan Serab'ın eseri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sergi, sanatseverlere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üretilmiş eserleri bir arada görme imkanı sundu.

'DÜNYANIN HER YERİNE MESAJ VEREBİLİYORLAR'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tuvallere aktarılan resimlerin dünyaya mesaj verdiğini ifade ederek, "Uluslararası Resim Çalıştayı'nın 12'ncisini düzenliyoruz. Sanatçılarımız yapmış olduğu şehrimizi anlatan resimler var. Dünyadan da konuların işlendiği güzel resimler var. En önemlilerinde bir tanesi; Gazzeli bir çocuğun aynada kendisini görmesiydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek duygular yaşıyor insan. Kültürün ve sanatın anlatıldığı, resimlere aktarılan duygular bu faaliyetin içerisinde yer aldı. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir katılım var. Hem şehrin kültürüne katkı sağlıyor hem de sanatsal resimlerle dünyanın her yerine mesaj verebiliyorlar. Buna vesile olmak onurdur. Gezip görmek o duyguları hissetmek gerekiyor. Her bakış açısı farklı bir duyguyu anlatıyor. Renkler ve fırça darbeleri insanları farklı noktalara götürüyor. Gazze'de olan olumsuz durumlar ve etkilenen çocuklarımız son dönemlerde biri üzüyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oradaki zulüm bizi üzüyor ve duygulandırıyor. Oradaki resim çocukların dramını ve yaşamını anlatıyor. Bu durumu dünyanın her yerine anlatmak gerekiyor" dedi.

'RESİM MÜZESİ KURACAĞIZ'

Küratör Ekrem Kutlu, yıllarca süregelen çalıştaylar sonunda resim koleksiyonlarının oluştuğunu ifade ederek, "Daha önce 40'a yakın ülkeden şehrimize sanatçılar geldi. 2 yıl içerisinde 200'e yakın resim koleksiyonumuz oluştu. Sanatçılarımız şehrimizde belli mekanları gezerek gördükleri ve hayal ettiklerini tuvallerine aktardılar. İnşallah ileride Akçaabat Belediyesi'nin bir resim müzesi kurmasına vesile olacağız. Bölgemizde 12 yıldır bunu yapan bir belediye yok. İstikrarlı bakıyor ve ilerliyoruz" diye konuştu.

'SAVAŞLARDA KAYBEDEN HER ZAMAN ÇOCUKLARDIR'

Sergiye Kuveyt'ten katılan Waleed Ameer, Gazze'de savaştaki çocukları düşünerek resim yaptığını belirterek, "Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen bu çalıştaydaki grubun içerisinde olmakta mutluluk duyuyorum. Sanatçıların seviyesi çok yüksek bu yüzden çok mutlu oldum. Savaşlara dolu dünyamızda özellikle Gazze'deki savaşla ilgili resim yaptım. Bu savaşlarda kaybeden her zaman çocuklardır. Bacağını kaybetmiş bir kız çocuğu söz konusudur ve zorluklar içerisinden hayatını sürdürüyor. Aynada kendini doktor olarak görüp, doktor olmak istiyor. Kendi gibi insanlara yardım etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI OLARAK KALACAK'

Ressam Pelin Baykal Aktan, Trabzon'un yeşilliğini balıklar üzerine işlediğini belirterek, "Buradaki çalıştaya Bursa'dan katılıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Balık üzerine çalışmalar yapıyorum. Trabzon'un yeşilini kullanıp balıklar çizdim. Balıklar iç dünyayı ve derinliği temsil ediyor. Balıklara anlam yüklemeyi çok seviyorum. 20 yıldır resim yapıyorum. Güzel arkadaşlıklar kurduk. İlk kez geliyorum. Akçaabat'ta insanlar samimi ve sıcak. İlk kez kendimi bir yere ait hissettim. Çok güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'nde yer alan sergi, 19 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Uluslararası, Etkinlikler, Akçaabat, Kültür, Sanat, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçılar Akçaabat'ta Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Arda Güler’e tarihi müjde Arda Güler'e tarihi müjde
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
17:12
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
17:09
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
17:04
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
17:03
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
16:51
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa’dan sürpriz imza
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 13:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Sanatçılar Akçaabat'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.