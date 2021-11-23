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Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle "hızlandı" - Son Dakika

Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle "hızlandı"

23.11.2021 11:05
Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle "hızlandı"

Şanlıurfa'da, kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesinde kurulan Hilvan Yerel Eylem Grubunca hibe makine verilen köylüler, yöresel ürünlerini daha kolay ve hızlı üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'da, kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesinde kurulan Hilvan Yerel Eylem Grubunca hibe makine verilen köylüler, yöresel ürünlerini daha kolay ve hızlı üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 10 ilin bazı ilçelerinde TKDK denetiminde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, yerel eylem grupları oluşturuldu.

Bu kapsamda Hilvan Yerel Eylem Grubu da ilçenin ön plana çıkan tarımsal ürünlerinin belirlenmesi, markalaşması, tescil edilmesi, üretimde yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yürütmeye başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan aksamalara rağmen köy köy dolaşarak üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen grup yetkilileri, hazırladıkları projeyle 3 köye hibe, çok amaçlı makine desteği sağladı.

Makine sayesinde zamandan ve güçten tasarruf sağlayan köylüler, daha kolay ve hızlı şekilde yöreye özgü biber reçeli, domates salçası, üzüm pekmezi, cevizli sucuk, nar ekşisi gibi ürünleri yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ürünlerin katma değerini artırmak için faaliyetler yürütüyoruz"

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, AA muhabirine, yerel eylem gruplarının kuruldukları bölgelerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve harekete geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Gruplarının 2019 yılında kurulduğunu ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl faaliyetlerine başladıklarını belirten Yavuz, "Biz Hilvan ilçesindeki sorunların çözümleri için projeler geliştirip bakanlığa sunduk. Bakanlık da bu projelerimizi onayladı ve bize hibe desteği sağladı. Köylülerimizin sorunlarına çözümler üretiyoruz. Bu hibe desteği sayesinde köylü vatandaşlarımızın yöreye özgü ürünlerine katma değer sağlamak amacıyla coğrafi işaret belgesi, marka oluşturma, eğitimler düzenleme gibi faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Bu kapsamda bölgeye ait ürünlerin markalaşması çalışmalarına başladıklarını anlatan Yavuz, Ovacık Mahallesi'nde yetişen Hesenik üzümü için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve festival düzenlediklerini ifade etti.

Hibe desteği sayesinde köylülerin makine ihtiyaçlarını da karşılamaya başladıklarını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Hibe desteğiyle satın aldığımız çok fonksiyonlu bu makineleri köylülerimizin ortak kullanımına verdik. Köylülerimiz bu makine sayesinde yöreye özgü domates salçası, biber reçeli, nar ekşisi, üzüm pekmezi, ceviz sucuğu gibi ürünleri kolaylıkla yapıyorlar. Yani köylülerimiz hangi yöresel ürünü üretecekse makineyi o ürünün üretiminde kullanıyor ve ürününü daha hijyenik, kolay, hızlı, zamandan ve güçten tasarruf ederek katma değere dönüştürüyor. Makineler sayesinde ürünler, elle, ayakla ezilerek sıkma yöntemleri yerine daha hijyen bir şekilde direk makineye atılmak suretiyle suyu sıkılıyor. Normalde 1-2 günde yapılacak bir iş makine sayesinde 1 saatte yapılarak köylülerimiz bu işe harcayacakları zamanı başka işlerinde kullanıyor."

Makineye kavuşan köylülerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Yavuz, daha fazla hibe makine talebinde bulunduklarını dile getirdi.

"Makine sayesinde işlerimizi daha kolay ve hızlı yapıyoruz"

Köylülerden Rahime Ergün de makineler sayesinde ürünleri artık daha kolay üretebildiklerini ifade etti.

Makinelerin kendilerine ulaşmasını sağlayanlara teşekkür eden Ergün, "Şimdi nar ekşisi yapıyoruz. Daha önce ayıkladığımız nar tanelerini ellerimizle daha zahmetli bir şekilde sıkıyorduk, şimdi makineye atarak suyunu sıkıyoruz. Nar suyu bir tarafa ayrılıyor çekirdeği başka tarafa ayrılıyor. Daha sonra sıktığımız nar suyunu biraz kaynattıktan sonra güneşte beklemeye bırakıyoruz. Güneşte bekledikten sonra doğal nar ekşisi olarak satışa götürüyoruz." diye konuştu.

Mehmet Mara ise Hilvan Yerel Eylem Grubu'nun kurulmasının kendilerine büyük katkı sağladığını, ürünlerinin üretiminden satışına kolaylıklar sağladığını söyledi.

Eylem grubunun kendilerine gelerek ihtiyaçlarını sorduğunu, kendilerinin de yöresel ürünlerini yapmalarını kolaylaştıracak bir makine talebinde bulunduklarını anlatan Mara, şöyle konuştu:

"Bizim köylü olarak böyle bir makine alacak imkanımız yoktu ancak devletimiz bize bu makineyi hibe etti. Köylüler olarak makineyi ortak kullanıyoruz. Meyve sebzenin hasat dönemi geldiğinde herkes hasadını yapıp bu meyve sebzelerden makine sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde üzüm pekmezi, biber reçeli, domates salçası, elma suyu, nar ekşisi gibi ürünler üretiyor. Makine bizim elimiz ayağımız oldu, makine sayesinde ürünlerimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde katma değere dönüştürüp satışını gerçekleştiriyoruz. Köylü olarak çok güzel bir makineye kavuştuk, herkes makineden çok memnun, makinenin bize ulaşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederiz."

Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle hızlandı
Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle hızlandı
Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle hızlandı
Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle hızlandı
Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle hızlandı

Şanlıurfa, Tarım, TKDK, Nar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle 'hızlandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle "hızlandı" - Son Dakika
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