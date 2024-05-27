Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergilendi

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali\'nde Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergilendi

Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi. Karaköprü ilçesindeki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde açılan sergide, Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden toplamda 1500 bebek yer aldı. Dağaşan, koleksiyonunun amacının ırk, dil, din ayrımı olmadan insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek olduğunu belirtti.

27.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

Dağaşan, Karaköprü ilçesindeki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisini açtı.

Sergide, Dağaşan'ın Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli yaklaşık 1500 bebek yer aldı.

Meltem Dağaşan, gazetecilere, koleksiyonunun geleneksel kıyafetli dünya bebeklerinden oluştuğunu söyledi.

Dünyanın neredeyse her ülkesi, adası, etnik grubunu burada sergilediğini anlatan Dağaşan, müze kurarak bu oyuncakları orada sergilemeyi planladığını belirtti.

15 yaşlarındayken arkadaşının Rusya'dan bir bebek getirmesiyle bu hikayenin başladığını ifade eden Dağaşan, daha sonra kendisinin gezdiği ülkelerden bebekleri topladığını kaydetti.

Dağaşan, "Aslında amacım bu bebekleri evimin küçük bir bölümünde sergilemekti ama artık bu bir tutku ve yaşam biçimine dönüştü. O kadar büyüdü ki bunu insanlarla paylaşmak istiyorum." dedi.

Amacının ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek olduğunu dile getiren Dağaşan, şöyle tamamladı:

"Bebek deyip geçmemek lazım. Bebek bir ülkenin kültürünü, sosyal yapısını, dini inancını, ekonomik durumunu pek çok şeyini yansıtmakta. Bunları bir araya getirme amacım ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek. Benim bebeklerim çok huzurlu, çok mutlu yaşıyorlar. Aslında çok güzeliz. Bütün bu farklılıklarımızla ve çeşitliliklerimizle güzeliz dünyada. Bu kadar farklı kültür, bu kadar farklı insan grubu olmasa dünya bu kadar güzel olmazdı. İsteğim odur ki işte savaşlar var, savaşlar devam ediyor. Bunların sona ermesi. Hep beraber buradaki gibi huzurla yaşayabilmek, bir arada olmamızın keyfini çıkartarak yaşayabilmek. Çeşitliliğimizin farkına vararak, bunun zevkine ererek bir arada yaşayabilmek ve özellikle çocuklar için bu farkındalığı oluşturmak istiyorum."

Sergi, 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Moğolistan, Özbekistan, Yunanistan, Makedonya, Endonezya, Karaköprü, Şanlıurfa, Almanya, Japonya, İtalya, Dünya, Bebek, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement