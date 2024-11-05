Semicenk, Ekim Ayının En Çok Dinlenen Sanatçısı

Kültür Sanat

SEMİCENK, 'Geçiyor Zaman' şarkısıyla fizy'de, eylülün ardından ekim ayının da en çok dinlenen sanatçısı oldu. Semicenk, hem 'Geçiyor Zaman' ile en çok dinlenen şarkılar kategorisinde hem de ayın en çok aratılan sanatçıları kategorisinde yerini korudu.

fizy'de ekim ayında en çok aranan ve dinlenen sanatçı 'Geçiyor Zaman' şarkısıyla Semicenk oldu. Ekim ayında fizy'de en çok izlenen videolarda ise 'Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü' öne çıktı. Ekim ayının en çok dinlenen podcast'i ise geçtiğimiz ay da zirvede yer alan 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' oldu.

fizy'de ekim ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında 'fizy Top 50 Yerli', 'fizy Trend', 'Yılın Şarkıları', 'Karışık Kaset', 'POParabesk', 'yüzde 100 Türkçe Pop' ve 'En Yeniler (Yerli)' öne çıktı.

EN ÇOK ŞARKI İSTANBUL'DA DİNLENDİ

fizy, ekim ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.