Sezai Karakoç'un Eserleri Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sezai Karakoç'un Eserleri Sergileniyor

23.05.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde açılan sergi, Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri ve eserlerini sunuyor.

SEZAİ Karakoç'un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu 'Zamana Adanmış Sözler' sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçilere modern dünyanın krizleri karşısında yeniden düşünme imkanı sunmak istediklerini söyledi.

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en güçlü isimlerinden Sezai Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sergide, Sezai Karakoç'un edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ettiği sergideki arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı. 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi kapsamında Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri, 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

'ANLAMAK İÇİN MÜCADELESİNİ BİLMEK GEREKİR'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil, hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebi miras bıraktığını ifade ederek, Karakoç'un, 'İnsanıyla ve hatta insanlıkla hemhal olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış' bir isim olduğunu söyledi. 2'nci Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkar etmediğini belirterek, tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı. Bakan Ersoy, Karakoç'un insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde diriliş mücadelesine revan olduğunu ifade etti. Sezai Karakoç'un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılabilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, ustayı anlamak için onun mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi.

'EL YAZISI İLE YAZILMIŞ TASLAKLARIN BULUNDUĞU DEFTER'

Serginin ayrıntılarını paylaşan Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin yer aldığını kaydetti. Bakan Ersoy, "El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu ilk kez sergilenen materyallerden bazıları" dedi.

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Sezai Karakoç'un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisinin de sergide yer aldığını dile getiren Bakan Ersoy, seçkilerin kelimeyle estetiği, düşünceyle sanatı aynı zeminde buluşturduğunu sözlerine ekledi.

'İZLERİNİ TAKİP ETMEYİ HEDEFLEDİK'

'Zamana Adanmış Sözler' sergisinin aynı zamanda sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, ziyaretçilerin sergiyle Sezai Karakoç'a dair çok yönlü bilgiye erişme ve ustanın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkanı bulacağını söyledi. Sergide yalnızca biyografik veya edebi bir anlatı sunmayı değil, aynı zamanda bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, ziyaretçilere modern dünyanın krizleri karşısında, 'anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünme imkanı' sunmayı amaçladıklarını da söyledi. Konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'u rahmetle, saygıyla ve minnetle andığını belirten Bakan Ersoy, emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkür etti. Ersoy, konuşmasını Sezai Karakoç'un şu sözleriyle tamamladı:

"Milletim; doğuya, batıya 'dur' diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın ve bütün insanlığı kurtaracaksın."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sezai Karakoç'un Eserleri Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu
Mutfağında kettle kullananlar dikkat Uzmanlar açık açık uyardı Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı
Afyoncu Tunus’ta konuştu: Ortak miras ve iş birliği vurgusu Afyoncu Tunus’ta konuştu: Ortak miras ve iş birliği vurgusu
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:48:42. #7.12#
SON DAKİKA: Sezai Karakoç'un Eserleri Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.