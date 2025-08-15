Silk Way Star Müzik Yarışması Astana'da

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, tarihi İpek Yolu güzergahındaki ülkelerin "Eurovisionu" olacağı değerlendirilen "Silk Way Star" uluslararası müzik yarışması düzenlenecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Televizyon ve Radyo Kompleksi ile Çin'in CMG Medya Şirketi işbirliğinde hayata geçirilen "Silk Way Star" müzik projesi, Astana'daki "Kazmedia" binasında düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

"Jibek Joly/Silk Way" Televizyon Kanalı Genel Müdürü Yerkejan Kuntugan, toplantıda yaptığı konuşmada, kanal olarak böyle bir uluslararası müzik projesine ilk kez ev sahipliği yaptıklarını belirterek "Dünyanın dört bir yanından kültürün, barışın, müziğin, geleneklerin ve halk ruhunun elçileri olan yeteneklere yeni bir platform sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Kuntugan, "Silk Way Star" yarışmasının aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahındaki ülkelerin ve halkların kültürel mirasının sesi olacağını kaydetti.

İpek Yolu güzergahındaki ülkelerin bir nevi "Eurovisionu" olacağı belirtilen yarışmaya bu yıl Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Malezya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Güney Kore'den birer sanatçı katılacak.

"Jibek Joly/Silk Way" televizyon kanalında 20 Ağustos'ta çekimleri başlayacak olan yarışma, Çin ve diğer Orta Asya ülkelerinin ulusal televizyon kanallarında da yayınlanacak.

22 Kasım'daki büyük finalde ise hem jüri üyeleri hem izleyici oylamasıyla yarışmanın kazananı belli olacak.

Yarışmanın ikincisi, gelecek yıl Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.