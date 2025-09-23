Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak - Son Dakika
Kültür Sanat

Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
23.09.2025 11:24  Güncelleme: 11:43
Sirkeci Garı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

İstanbul'un simge yapılarından Sirkeci Garı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak" dedi.

"İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BİR MERKEZ KAZANDIRIYORUZ"

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "AVM ya da otel olmayacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Ersoy, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek" dedi.

Kaynak: DHA

