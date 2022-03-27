Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk'un bale sanatçısı ve koreograf kızı Mercan Selçuk tarafından sahneye konulan "Babamın Şarkıları" eseri, 10 Nisan'da İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Mercan Selçuk Dans Topluluğundan (MSDT) yapılan açıklamaya göre, sezon açılışını İstanbul'da yapan eserin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki gösteriminde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Balerini Aslı Çilek de konuk dansçı olarak performans sergileyecek.

Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarının klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumlandığı eser, ailenin Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun iz düşümü olarak nitelendiriliyor.

Eserde dansçılar, Timur Selçuk'un "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi" gibi unutulmaz şarkıları eşliğinde performans sergiliyor.

Temsiller sırasında gazeteci Nebil Özgentürk'ün "Bir Yudum İnsan" belgeselinden bir bölüm de gösteriliyor.