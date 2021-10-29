Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar - Son Dakika

Güney Kore yapımı Squid Game, tüm dünyada en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı. Ancak diziyi daha da popüler hale getiren içerisindeki oyunlar oldu. Adana'da da oyunu oynayanlar, meşhur Adana kebabıyla ödüllendirildi.

BİNLERCE İZLENME ALDI

Merkez Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı. Oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ise kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı.

"HİÇ KİMSE OYUNU TAMAMLAYAMADI"

Kebapçı Uğur Aydın, oyunla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, "Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi ve bizde ona istinaden güzel bir Adana versiyonu çekelim dedik. Çokta güzel oldu video. Çok güldük, eğlendik. Adana olduğumuz içinde ödülümüz kebaptı. Biz kebabı ödül olarak verdik. Ancak hiç kimse oyunu tamamlayamadı. Video sosyal medya platformlarına yeni yüklenmesine rağmen binlerce kez izlendi ve beğenildi" diye konuştu.

Uğur Aydın

"KEBAP BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Oyunda oynayan Semih Reyhan ise Adana Kebap için herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyerek, "Bu video da biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Devamı eğer çok beğenilirse gelecek. Oyunu aslında hepimiz kaybettik ama hepimiz sonunda kebap yedik. Bir kebap için herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Biz Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.