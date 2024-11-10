Sultangazi'de Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultangazi'de Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi

Sultangazi\'de Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi

SULTANGAZİ Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Kültür Festivali'nde Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi.

10.11.2024 09:39
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SULTANGAZİ Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Kültür Festivali'nde Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi. Sultangazi Adıyamanlılar Platformu iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte Adıyaman'ın lezzetleri, kıyafetleri, müzikleri ve kültürleri ilçe sakinlerine tanıtıldı.

Etkinlik Alanı'nda sahne alan Adıyaman'ın sevilen sesleri, türküler söyledi ve halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Vatandaşlar, alandaki stantları tek tek gezerek yöresel ürünleri yakından inceledi. Konuşmalardan sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve protokol üyeleri standları ziyaret ederek esnaflara ve vatandaşlarla sohbet etti. Ardından tezgahın başına geçen Başkan Dursun ve beraberindekiler alandaki misafirlere Adıyaman'ın meşhur lezzetleri olan çiğ köfte, nar ve helva ikramı yaptı.

Sultangazi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kültür buluşmalarına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Adıyaman Milletvekili Prof. Dr. Resul Kurt, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Sultangazi Adıyamanlılar Platformu Başkanı Hakan Mamaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'GELENEK GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ'

Sultangazi'nin köklerinden kopmayan, geleneklerine bağlı bir ilçe olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Anadolu Kültür Festivali kapsamında farklı illerimizin kültürlerini ilçemize taşıyoruz. Sultangazi'nin nüfusunun yüzde 10'unu Adıyamanlılar oluşturuyor. Gelenek göreneklerine, örf ve adetlerine sıkı sıkı bağlı insanlarız. Anadolu'nun mayasıyla mayalanmış, özüyle özdeşmiş, memleketinden kopmamış 81 ilin mozaiği olan bir ilçeyiz. Burada birlik ve beraberliğimizle kültürümüzü yaşatıyor olmak çok kıymetli. Hemşehrilerimiz ile bir araya gelip özlem giderdiğimiz bu etkinlikte bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

'ASRIN FELAKETİNDE ADIYAMAN'A TAM DESTEK'

Asrın felaketinde Sultangazi'nin Adıyamanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat sabahında deprem haberini alır almaz bütün imkanlarımızı deprem bölgesi için seferber ettik. Arama kurtarma ekibimiz SAK-E hemen afet bölgesine intikal etti. 18 milyondan fazla yaşam malzemesini içeren yüzlerce tırı depremden etkilenen illerimize ulaştırdık. Bu anlamda özellikle Sultangazili komşularımıza çok teşekkür ediyorum, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için seferber oldular. Sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için mobil aşevi ve günde 10 bin taze ekmek üretilen seyyar fırının kurulumunu gerçekleştirdik. Adıyaman'da evleri yıkılan depremzede kardeşlerimize barınma imkanı sağlamak için içerisinde WC, duş kabinleri, çocuk parkı, ücretsiz Wİ Fi hizmeti, çamaşırhane ve yemekhanesi de bulunan 2 bin kişilik Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı'nı oluşturduk. Yaklaşık 200 Milyonluk bir bütçeyle 17 ay boyunca Adıyaman'da ve depremden etkilenen diğer bölgelerde bulunduk. Yaşam alanımızı AFAD'a devrederek tekrar Sultangazi'ye dönmüş olduk. Allah böyle bir gün bir daha yaşatmasın. Depremde güçlü bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin her kademesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi - Son Dakika

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